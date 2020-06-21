Bolton’a Hapis Cezası Çağrısı

Başkan Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a piyasaya sürmeye hazırlandığı kitabıyla ilgili yönetimden isimlerin eleştirileri sürüyor.
Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro, Başkan Donald Trump’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping buluştuklarında kendisinin de odada olduğunu ve Trump’ın yeniden seçilmek için Çin’in yardımını istediğini duymadığını kaydetti.
Navarro bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.
Navarro, Trump’ın Çin’e ve Pekin’in adil olmayan ticaret alışkanlıklarına karşı nasıl sert olduğunu düşünüldüğünde Bolton’un sözlerinin sadece saçma olduğunu kaydetti.
“Ben bunu hiç duymadım” diyen Navarro, “Odadaydım” ifadesini kullandı.
“Bolton bunun sonuçlarıyla yüzleşmeli” diyen Navarro, kitabında önemli derecede gizli bilgiye yer vermesi nedeniyle buna hapis cezasının da dahil olabileceğini kaydetti.
Salı günü piyasaya sürülecek olan, Bolton’un tartışma yaratan anı yazısı kitabında Başkan Trump’ın dış politikadaki karar alma süreçleriyle ilgili olumsuz nitelikte iddialar yer alıyor.
Adalet Bakanlığı açtığı davada kitabın Beyaz Saray incelemesinden geçmeden, gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle yayınlanmasını engellemek ve dağıtıma giren nüshalarınsa geri toplatılmasını talep etmişti.
Mahkeme ise kitabın yayınlanmasında sakınca olmadığı kararına varmıştı.
Bolton kitabında Trump’ın yeniden seçilebilmek için Çin’den Amerika’dan daha fazla tarım ürünü almasını istediğini iddia ediyor.
Çin konusunda şahin isimlerden biri olarak bilinen Navarro, Corona virüsünün Çin Komunist Partisi ürünü olduğunu iddia etti ve bunun belli bir amaç için üretilip üretilmediğinin henüz bilinmediği mesajını verdi.
Virüsün Çin’den geldiğini belirten Navarro, bundan Çin Komunist Partisi’nin sorumlu olduğunu söyledi.
Pekin’in virüsü 2 ay sakladığını ve 100 binden fazla Amerikalı’yı öldürdüğünü belirtti.
Çin, virüsü kasten yaydığı iddialarını şiddetli bir şekilde reddediyor.
Trump geçen hafta Çin’le ilişkileri kesme tehdidini yinelemişti.