Bolton’a Hapis Cezası Çağrısı

Başkan Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a piyasaya sürmeye hazırlandığı kitabıyla ilgili yönetimden isimlerin eleştirileri sürüyor.

Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro, Başkan Donald Trump’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping buluştuklarında kendisinin de odada olduğunu ve Trump’ın yeniden seçilmek için Çin’in yardımını istediğini duymadığını kaydetti.

Navarro bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.

Navarro, Trump’ın Çin’e ve Pekin’in adil olmayan ticaret alışkanlıklarına karşı nasıl sert olduğunu düşünüldüğünde Bolton’un sözlerinin sadece saçma olduğunu kaydetti.

“Ben bunu hiç duymadım” diyen Navarro, “Odadaydım” ifadesini kullandı.

“Bolton bunun sonuçlarıyla yüzleşmeli” diyen Navarro, kitabında önemli derecede gizli bilgiye yer vermesi nedeniyle buna hapis cezasının da dahil olabileceğini kaydetti.

Salı günü piyasaya sürülecek olan, Bolton’un tartışma yaratan anı yazısı kitabında Başkan Trump’ın dış politikadaki karar alma süreçleriyle ilgili olumsuz nitelikte iddialar yer alıyor.