HABER

Bolton'dan İran'a "daha fazla yaptırım" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: - "İran’a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız. Eski Başkan Barack Obama döneminde getirilen yaptırım seviyesiyle sınırlı kalmayacağız”

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün devreye giren İran'a yönelik ikinci yaptırım paketini, “İran’a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız.” sözleriyle değerlendirdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarına ilişkin Amerikan Fox News kanalına açıklamalar yaptı.

Bolton, "İran’a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız. Eski Başkan Barack Obama döneminde getirilen yaptırım seviyesiyle sınırlı kalmayacağız.” ifadelerini kullandı.

- "Daha fazlası gelecek"

İran’a yönelik yeni adımlar atacaklarını vurgulayan Bolton, “Daha fazlası gelecek.” şeklinde konuştu.

Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, bu ülkeye yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girerken, ikinci yaptırım paketi ise resmen bugün uygulanmaya başlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuya dair yaptığı açıklamada, yaptırımların İran'ın ekonomisini hedef aldığına dikkat çekmiş ve özellikle enerji, bankacılık, lojistik, sigorta şirketleri gibi alanları kapsayacağını belirtmişti.

PARTNERSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacakSahibi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ikramiye şirkete kalacak
CHP'li Çemişgezek Belediye Başkanı partisinden istifa ettiCHP'li Çemişgezek Belediye Başkanı partisinden istifa etti
AK Parti'de ilk gün 127 kişi başvuruda bulunduAK Parti'de ilk gün 127 kişi başvuruda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'nin İran'a yaptırımları Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İRAN

En Çok Okunan Haberler

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.