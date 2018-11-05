WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün devreye giren İran'a yönelik ikinci yaptırım paketini, “İran’a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız.” sözleriyle değerlendirdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarına ilişkin Amerikan Fox News kanalına açıklamalar yaptı.

Bolton, "İran’a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız. Eski Başkan Barack Obama döneminde getirilen yaptırım seviyesiyle sınırlı kalmayacağız.” ifadelerini kullandı.

- "Daha fazlası gelecek"

İran’a yönelik yeni adımlar atacaklarını vurgulayan Bolton, “Daha fazlası gelecek.” şeklinde konuştu.

Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, bu ülkeye yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girerken, ikinci yaptırım paketi ise resmen bugün uygulanmaya başlandı.