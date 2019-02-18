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Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye Venezuela teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 05:15 | Son Güncelleme

Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye Venezuela teşekkürü

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela için gönderdikleri insani yardım malzemelerini ülkesine kabul etmesi dolayısıyla Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye teşekkür etti.

Bolton, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine yolladıkları insani yardım malzemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuelalılara yönelik yardımı Kolombiya'da kabul ettiği için Devlet Başkanı Duque'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Florida Senatörü Michael Rubio'nun Cucuta'da yardımların toplandığı merkezi ziyaret ettiğini belirten Bolton, Rubio'nun kentteki Venezuelalı göçmenlerle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Rubio, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefetin 23 Şubat'ta ülkeye sokmayı deneyeceği malzemelerin toplanmasını denetlemek üzere dün Cucuta'ya gitmişti.

Burada yetkililerle bir araya gelen Rubio, Venezuelalıların demokrasi ve özgürlük için mücadele ettiklerini ve ABD'nin Venezuelalıları bu konuda desteklemeye devam edeceğini söylemişti.

- "İnsani kriz ve yardım" tartışmaları

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" iddiaları, ABD ve batıdan destek alan muhalefet ile hükümet arasındaki kavganın en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

Guaido, salı günü düzenlenen mitingde de Kolombiya ve Brezilya'da toplanan yardımları, 23 Şubat'ta ülkeye sokmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da hafta içi yaptığı açıklamada, Venezuela'nın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde ülkesine bağlı Curacao Adası'nın ABD yardımları için toplanma bölgesi olacağını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Venezuela'daki siyasi kriz

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