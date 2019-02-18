Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı Duque'ye Venezuela teşekkürü

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela için gönderdikleri insani yardım malzemelerini ülkesine kabul etmesi dolayısıyla Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye teşekkür etti.

Bolton, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine yolladıkları insani yardım malzemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuelalılara yönelik yardımı Kolombiya'da kabul ettiği için Devlet Başkanı Duque'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Florida Senatörü Michael Rubio'nun Cucuta'da yardımların toplandığı merkezi ziyaret ettiğini belirten Bolton, Rubio'nun kentteki Venezuelalı göçmenlerle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Rubio, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefetin 23 Şubat'ta ülkeye sokmayı deneyeceği malzemelerin toplanmasını denetlemek üzere dün Cucuta'ya gitmişti.

Burada yetkililerle bir araya gelen Rubio, Venezuelalıların demokrasi ve özgürlük için mücadele ettiklerini ve ABD'nin Venezuelalıları bu konuda desteklemeye devam edeceğini söylemişti.