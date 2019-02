Bolton’dan Maduro’ya Bob Dylan şarkısıyla tehdit

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya efsane sanatçı Bob Dylan’ın bir şarkısından alıntı yaparak, “Etrafındaki suların yükseldiğini kabul et. Şimdi yüzmeye başlasan iyi edersin, yoksa bir taş gibi batacaksın” dedi.

Venezuela’da yaşanan yönetim krizinin yansımaları devam ederken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bir kez daha Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik çağrıda bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı bu kez ise Maduro’ya yönelik efsane sanatçı Bob Dylan’ın ‘The Times They Are a-Changing(Zaman Değişiyor) şarkısından alıntı yaparak, “Etrafındaki suların yükseldiğini kabul et. Şimdi yüzmeye başlasan iyi edersin, yoksa bir taş gibi batacaksın. Çünkü Venezuela’da zaman değişiyor” dedi.

Guaido’dan askerlere mesajlar gitti

Kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, “Asker dinle” adı altında bir kampanya başlatıp mesajlar yayımladı. Kampanya kapsamında, Venezuela ordusundan insani yardımın ülkeye girişine izin vermesi istendi. Kampanyanın içeriği ise, “Bu mesaj yardımların geleceği bölgeden sorumlu her bir askeri şefe. Huzurlu bir şekilde insani yardımları yerine ulaştıralım. İnancımız hep beraber gaspın sona ermesini sağlamak” şeklinde tanıtıldı.