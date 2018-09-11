Bolton’dan Suriye Mesajı: ‘Kimyasal Silah Kullanılırsa Bu Kez Daha Güçlü Karşılık Veririz’

Suriye’de rejim karşıtı grupların denetiminde kalan son bölge İdlib’de kimyasal silahlı saldırı olasılığı bir süredir dile getiriliyor. Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton o ihtimali değerlendirirken, “Suriye rejimi üçüncü kez kimyasal silah kullanırsa, daha güçlü bir karşılık veririz” dedi.

Amerika, Suriye’nin Guta bölgesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiaları sonrasında, saldırıdan Esat rejimini sorumlu tutmuş, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye içerisinde rejime ait hedefleri vurmuştu. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a rejimin İdlib’de kimyasal silah kullanma ihtimali ve Amerika’nın böyle bir durumda vereceği karşılık soruldu. John Bolton, “Son günlerde kimyasal silaha üçüncü kez başvurulması halinde vereceğimiz karşılığın daha sert olacağı yönündeki mesajımızı iletmeye çalıştık. İngiliz ve Fransızlarla istişare halindeyiz. Suriye’de düzenlediğimiz ikinci hava harekatına katılan İngiltere ve Fransa da bir kez daha kimyasal silah kullanılırsa daha güçlü cevap verilmesi gerektiği konusunda hemfikir” ifadelerini kullandı.