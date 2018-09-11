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Bolton’dan Suriye Mesajı: ‘Kimyasal Silah Kullanılırsa Bu Kez Daha Güçlü Karşılık Veririz’

11.09.2018 00:03 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim karşıtı grupların denetiminde kalan son bölge İdlib’de kimyasal silahlı saldırı olasılığı bir süredir dile getiriliyor. Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton o ihtimali değerlendirirken, “Suriye rejimi üçüncü kez kimyasal silah kullanırsa, daha güçlü bir karşılık veririz” dedi

Bolton’dan Suriye Mesajı: ‘Kimyasal Silah Kullanılırsa Bu Kez Daha Güçlü Karşılık Veririz’

Suriye’de rejim karşıtı grupların denetiminde kalan son bölge İdlib’de kimyasal silahlı saldırı olasılığı bir süredir dile getiriliyor. Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton o ihtimali değerlendirirken, “Suriye rejimi üçüncü kez kimyasal silah kullanırsa, daha güçlü bir karşılık veririz” dedi.

Amerika, Suriye’nin Guta bölgesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiaları sonrasında, saldırıdan Esat rejimini sorumlu tutmuş, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye içerisinde rejime ait hedefleri vurmuştu. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a rejimin İdlib’de kimyasal silah kullanma ihtimali ve Amerika’nın böyle bir durumda vereceği karşılık soruldu. John Bolton, “Son günlerde kimyasal silaha üçüncü kez başvurulması halinde vereceğimiz karşılığın daha sert olacağı yönündeki mesajımızı iletmeye çalıştık. İngiliz ve Fransızlarla istişare halindeyiz. Suriye’de düzenlediğimiz ikinci hava harekatına katılan İngiltere ve Fransa da bir kez daha kimyasal silah kullanılırsa daha güçlü cevap verilmesi gerektiği konusunda hemfikir” ifadelerini kullandı.

Amerikalı yetkililer son dönemde Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanımı konusunda hazırlık yaptığına ilişkin ellerinde delilin bulunduğunu dile getiriyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford geçen hafta Suriye’nin Amerika’nın kimyasal silah kullanılmasına ilişkin uyarılarını görmezden gelmesi halinde başvurulabilecek askeri seçenekler konusunda Beyaz Saray ile düzenli diyalog içinde olduklarını belirtmişti.

John Bolton, Rusya tarafından dile getirilen, Amerika’nın Suriye’de attığı adımların El Kaide militanlarını kimyasal silah kullanıp suçu rejimin üzerine atmaya teşvik ettiği iddialarına da cevap verdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, sözkonusu iddiaları “20. ve 21. Yüzyıl propaganda tarihinin en korkunç iddialarından biri olmalı” şeklinde niteleyerek tepki gösterdi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Esat rejiminin İdlib’de klor gazı kullanımına onay verdiğini iddia etmişti. Gazetenin haberine göre, Pentagon olası askeri seçenekleri gözden geçiriyor. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkiliye göre rejimin böyle bir adım atması halinde Amerika siyasi ve ekonomik yaptırım seçeneklerini de değerlendirebilir.

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