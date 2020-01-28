Bolton’ın Kitabı Trump’ın Savunma Ekibini Senato Kürsüsünde Terletti

Senato’da Trump’ın azledilme talebiyle yargılandığı oturumda Pazartesi günü Başkan’ın savunma ekibi yine kürsüdeydi. Savunma ekibi, John Bolton’ın kitabının taslağında yer alan iddiayı yalanladı. Başkan’ın Ukrayna’ya Biden’larla ilgili soruşturma talebi ile bu ülkeye askeri yardım arasında bir bağlantının olmadığını savundu.

Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılandığı azil sürecinde söz haftanın ilk gününde de Trump’ın savunma ekibindeydi. Senato’daki oturuma yeni çıkacak olan kitabının taslağında Trump’ın Ukrayna konusundaki savunmasını çürüten John Bolton’ın tanık olarak ifade vermesi olasılığı damga vurdu.

Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney de eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın kitabının taslağında yer alan iddiaya karşı çıktı. Mulvaney’nin avukatı Bob Driscoll, Bolton’ın, Trump’la arasında geçtiğini iddia ettiği Ukrayna ile ilgili bu konuşmaya ilişkin herhangi bir endişe dile getirmediğini söyledi.

Pazartesi günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen Başkan Donald Trump, John Bolton’ın kitabının taslağını görmediğini ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

John Bolton’ın Senato'da tanık olarak ifade verme olasılığı güçlendi

Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın “O Oda: Bir Beyaz Saray Güncesi” adlı kitabının taslağının sızmasının ardından, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan John Bolton’ın Senato’da Trump’ın yargılanma sürecinde tanık olarak ifade vermesi olasılığı belirdi.

Demokrat Parti Bolton’ın ifade vermesi için bastırmış ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkmıştı. Başkan Trump da daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bolton’ın tanık olarak ifade vermesi konusunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylemiş, “Benim bazı düşüncelerimi biliyor. Bazı liderlere ilişkin görüşlerimi biliyor” demişti.