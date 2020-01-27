Bolton’ın Kitabında Trump’ı Zora Çokacak İddialar

Bolton’ın avukatı da kitabın taslağının incelenmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi’ne 30 Aralık’ta teslim edildiğini söyledi. Charles Cooper, kitap taslağının gizli bilgilerin incelenmesi için standart güvenlik taraması sırasındaki kişilerin eline geçerek sızdırıldığını da kaydetti.

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kısa süre sonra piyasaya sürülmesi beklenen kitabında, Ukraynalı yetkililer, 2020’de Demokratlar adına başkanlık yarışına girmesi beklenen Joe Biden ve diğer Demokrat Partililer hakkında soruşturma açmayı kabul edene kadar Amerika Başkanı Donald Trump’ın askeri yardımları durdurmak istediğini yazdığı iddia edildi. New York Times gazetesinde Pazar günü yer alan haberde sözkonusu kitapta yer alan iddiaların, Senato’da devam eden azil yargılamasında Bolton’ın tanık olarak çağırılması yönünde Cumhuriyetçilere baskı yaratabileceği belirtildi.

Bolton’ın kitap taslağında yer alan ifadeler Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki azil yargılamasında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın tanık olarak dinlenmesi çağrılarını arttırabilir. Demokrat Partililer’in yargılamaya tanıklı devam edilmesi için gereken 51 sayısına ulaşmak için 4 Cumhuriyetçi Senatörü ikna etmesi gerekiyor. Bolton kendisi hakkında celp çıkarıldığı takdirde ifade vereceğini söylemişti.

Senato’daki azil duruşmasında Pazartesi günü de söz Trump’ın savunma ekibinde. Bolton’ın basına sızan kitabında yer alan iddiaları reddeden Trump, Twitter’da Bolton’a asla böyle bir şey söylemediğini savundu. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın bu kitabını satmak için gündeme getirdiğini söyledi.

