Bolton’ın Trump’ı yerden yere vuran kitabı satışa çıktı

Trump yönetimi mahkeme kararıyla kitabın yayınlanmasını engelletmeye çalışmıştı.ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın tartışmalara neden olan "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitabı bugün satışa çıktı.

Kitap, Başkan Trump tarafından sert bir dille eleştirilmiş, Trump Bolton'ı "yetersiz" ve "yalancı" olmakla suçlamıştı. Bolton kitap piyasaya çıkmadan verdiği söyleşilerde Trump'ın başkanlık yapmak için "uygun" olmadığı tezini savundu.

Bolton Pazar akşamı ABC'ye verdiği söyleşide Başkan Trump ile ilgili olarak "Bu işi yapacak yeteneğe sahip olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkemeden engelleme talebine ret

Trump yönetimi kitabın yayınlanmasını gizli bilgiler içerdiği gerekçesi ile mahkeme kararı ile engelletmeye çalıştı ancak mahkeme Cumartesi günü kitapla ilgili geçici ihtiyati tedbir talebini reddetti. Ancak mahkeme yargıcı Bolton'ı ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla eleştirdi. Adalet Bakanlığı halen eski danışmanın ulusal güvenliği tehlikeye attığı iddiasıyla hukuksal mücadeleye devam ediyor.Bolton'ın cezai bir hukuki sorumlulukla karşılaşabileceği belirtiliyor.