Bolton’un gizemli notuna Kolombiya’dan cevap

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’un basın toplantısı esnasında elinde tuttuğu “5 bin asker Kolombiya’ya” notunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’un bir basın toplantısı esnasında elinde tuttuğu defterdeki “5 bin asker Kolombiya’ya” notunun kameralara yansımasından sonra Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo konuya ilişkin açıklama yaptı. Trujillo, Bolton’un elindeki nottan ve notun içeriğinden haberdar olmadıklarını söyledi.

Bolton’un defterindeki notun, ABD’nin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya uyguladığı yaptırımlar hakkında düzenlenen basın toplantısında kameralara yansıması ise dikkat çekti.

