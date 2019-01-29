HABER

Bolton’un gizemli notuna Kolombiya’dan cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’un basın toplantısı esnasında elinde tuttuğu “5 bin asker Kolombiya’ya” notunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’un bir basın toplantısı esnasında elinde tuttuğu defterdeki “5 bin asker Kolombiya’ya” notunun kameralara yansımasından sonra Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’un basın toplantısı esnasında elinde tuttuğu “5 bin asker Kolombiya’ya” notunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton’un bir basın toplantısı esnasında elinde tuttuğu defterdeki “5 bin asker Kolombiya’ya” notunun kameralara yansımasından sonra Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo konuya ilişkin açıklama yaptı. Trujillo, Bolton’un elindeki nottan ve notun içeriğinden haberdar olmadıklarını söyledi.
Bolton’un defterindeki notun, ABD’nin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya uyguladığı yaptırımlar hakkında düzenlenen basın toplantısında kameralara yansıması ise dikkat çekti.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Akşener: Babadan oğula suç geçmezAkşener: Babadan oğula suç geçmez
Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldikÖzhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.