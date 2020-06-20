Bolton’un “Gizli İçerikli” Kitabına Mahkemeden Onay

ABD’de eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un yazdığı ve Trump yönetiminin ‘hassas ve gizli bilgiler içerdiği’ gerekçesiyle dağıtımını engelleme çabasında olduğu kitabın yayınlanmasında sakınca olmadığı mahkeme kararıyla onaylandı. Trump karara tepki gösterdi.

Cumartesi günü federal mahkemede verilen karar Bolton için bir zafer olarak görüldü. Ancak kararı veren hakim Judge Royce Lamberth, Bolton’un kitabının içeriğindeki bazı bilgileri Beyaz Saray’ın incelemesi taranmadan yayınlayarak “ABD’nin ulusal güvenliğiyle kumar oynadığının” da altını çizdi.

Kararın açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden verdiği tepkide Bolton’un, “dev miktarda gizli bilgi yayınlayarak yasayı ihlal ettiğini” savundu ve “Bunun için çok büyük bir bedel ödemeli, ondan öncekilerin ödediği gibi. Bu bir daha asla olmamalı” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan da yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin Bolton’un gizlilik anlaşması yükümlüklerini ihlal ederek ABD’nin ulusal güvenliğiyle ‘’kumar oynadığı’’ tespitine dikkat çekildi. Açıklamada, mahkemenin yayıma onay vermesinin tek nedeninin, ‘’Bolton’un gizlice sergilediği yanlış davranış nedeniyle’’ kitabın içeriğinin zaten geniş biçimde yayılmış olması olduğu belirtildi. Beyaz Saray açıklamasında, ‘’Hükümet, Bolton’u imzaladığı anlaşmalardaki ilave yükümlülüklerinden sorumlu tutmaya ve para ve ilgi çekme arzusunu ulusal güvenliği koruma sorumluluğunun üzerinde tutan bu utanç verici kararından dolayı hiçbir kar elde etmemesini sağlamaya niyetlidir’’ ifadesi kullanıldı.