Bolton’un İngiltere'yle Ticaret Mesajları Soruları Yanıtlamadı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Londra’daki temaslarında İngiltere’ye, Washington’un, Brexit sürecini anlaşmasız da sonuçlansa destekeleyeceği mesajını verdi. Bolton ayrıca İngiltere’yle sektör bazında yapılacak bir ticaret anlaşması vaadinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ABD’yle yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasının “eski ve zor bir pazarlık” olduğunu söyledi, “Ancak bunu başaracağız” dedi.

Bolton, Brexit’in ardından bazı alanlarda ikili bir anlaşmaya varmanın çok kolay olabileceğini söyledi.

Bolton, İngiltere’nin Trump yönetiminin ticaret anlaşması yapılacak ülkeler listesinde hep başı çektiğini de belirtti.

Bolton’un bu sözleri ayrılık anlaşması olsa da, olmasa da İngiltere’yi 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden çıkartma sözü veren Johnson’a destek olarak yorumlandı.

Brexit destekçileri Amerika’yla yapılacak bir ticaret anlaşmasının İngiltere’nin AB ortak pazarından ayrılmasından kaynaklanacak ticaret açığını da kapatacağı görüşünde.

İngiltere, 2018’de ticaretinin neredeyse yarısını AB ile yapmıştı. Aynı yıl içinde, ihracatının yüzde 18’ini ve ithalatının yüzde 11’ini ise Amerika’yla gerçekleştirdi.