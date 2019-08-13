Bolton’un İngiltere'yle Ticaret Mesajları Soruları Yanıtlamadı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Londra’daki temaslarında İngiltere’ye, Washington’un, Brexit sürecini anlaşmasız da sonuçlansa destekeleyeceği mesajını verdi. Bolton ayrıca İngiltere’yle sektör bazında yapılacak bir ticaret anlaşması vaadinde bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ABD’yle yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasının “eski ve zor bir pazarlık” olduğunu söyledi, “Ancak bunu başaracağız” dedi.
Bolton, Brexit’in ardından bazı alanlarda ikili bir anlaşmaya varmanın çok kolay olabileceğini söyledi.
Bolton, İngiltere’nin Trump yönetiminin ticaret anlaşması yapılacak ülkeler listesinde hep başı çektiğini de belirtti.
Bolton’un bu sözleri ayrılık anlaşması olsa da, olmasa da İngiltere’yi 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden çıkartma sözü veren Johnson’a destek olarak yorumlandı.
Brexit destekçileri Amerika’yla yapılacak bir ticaret anlaşmasının İngiltere’nin AB ortak pazarından ayrılmasından kaynaklanacak ticaret açığını da kapatacağı görüşünde.
İngiltere, 2018’de ticaretinin neredeyse yarısını AB ile yapmıştı. Aynı yıl içinde, ihracatının yüzde 18’ini ve ithalatının yüzde 11’ini ise Amerika’yla gerçekleştirdi.
Johnson, Amerika’da fırsata çevrilebilecek her türlü ticaret imkanının bulunduğunu kaydetti.
Johnson, “Onlarla harika bir anlaşma yapacağız ve bu da İngiltere iş dünyası önünde fırsat kapıları açacak; özellikle de ABD’de hizmet sektöründe çalışan şirketler için. Bu zor ve eski bir pazarlık ama başaracağız” ifadelerini kullandı.
Ancak ticaret uzmanlarına göre, Bolton’un sıcak sözleri birçok soruyu yanıtsız bıraktı.
Avrupa Uluslararası Siyasi Ekonomi Merkezi’nden İngiltere Ticaret Politikası Başkanı David Henig trans-Atlantik serbest ticaret anlaşmasının hala olgunlaşmadığı görüşünde.
Henig’e göre her iki taraf da siyasi sebeplerle sembolik bir ticaret anlaşması istiyor.
Henig, “Başkan Trump gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde bir zafer istiyor. Boris Johnson ise ABD’yle anlaşma istiyor. O yüzden bu kişilerin 1 Kasım’da ticaret anlaşması yaptık demeleri şaşırtıcı olmaz. Ancak bu anlaşma çok şey vaad etmeyebilir. Genelde şeytan ayrıntıda gizlidir” ifadelerini kullandı.
Henig, birçok kişinin Amerika’yla ticaret anlaşması istemediğini zira avantajsız konumda kalacaklarını düşündüklerini söyledi. “Bunu isteyen bir tek biz olabiliriz” diyen uzman, “Çünkü Trump ticarete inanmıyor. O önce Amerika diyor” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği yanlısı parlamento üyeleri bu sonbaharda anlaşmasız Brexit’i engellemek ya da hükümeti devirmek için harekete geçecek. Bu da İngiltere’de bir erken seçime neden olabilir.
Johnson parlamenterlerin Brexit’i engellemesi ya da ertelemesi halinde parlamentoyu devre dışı bırakma seçeneğini de elemedi.
70’ten fazla muhalif parlamenter ise parlamento üyelerini 31 Ekim’den önce dağıtmanın yasa dışı ve anayasaya aykırı olacağı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Gelecek ay yapılacak duruşmada muhalif parlamenterler parlamentonun devre dışı bırakılmasını önlemeye çalışacak.
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