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Bolu Adliyesinde çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bolu Adliyesinde çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı

Bolu'da görülen cinayet davası duruşması sırasında maktul yakınlarıyle polis ekipleri arasında çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, biri tutuklu 2 sanıkla öldürülen Oğuzhan Özdoğan'ın ailesi ve avukatları katıldı.

Duruşmanın yapıldığı esnada Özdoğan'ın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.

Koridorda bulunan polis ekipleri Özdoğan'ın yakınlarını adliye binasından dışarıya çıkartmak istedi. Bunun üzerine adliye koridorunda arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin adliyenin bahçesinde de devam etmesi 3 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

- Olay

Merkeze bağlı Bahçeköy köyünde 28 Ocak 2019'da Oğuzhan Özdoğan'ı (16) tüfekle vurduktan sonra cesedi çamurla kaplayarak saklayan A.G. (16) çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış ve S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbet bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Bahçeköy Bolu

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