HABER

Bolu Adliyesi'nde hükümlülerin ürettiği ürünler mağazada satılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bolu Adliyesi'nde, Bolu T Tipi Açık Cezaevi ile farklı cezaevlerindeki hükümlülerin iş yurtlarında el emekleriyle yaptıkları ürünlerin piyasa fiyatının altında satışa sunulduğu ?İşyurtları Kurumu Satış Mağazası' düzenlenen törenle açıldı.

Bolu Adliyesi'nde, Bolu T Tipi Açık Cezaevi ile farklı cezaevlerindeki hükümlülerin iş yurtlarında el emekleriyle yaptıkları ürünlerin piyasa fiyatının altında satışa sunulduğu ?İşyurtları Kurumu Satış Mağazası' düzenlenen törenle açıldı.
Bolu T Tipi ve çeşitli illerdeki bazı cezaevleri içerisinde oluşturulan atölyelerde üretilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin yer aldığı satış mağazasının açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2'inci Komando Tugay Komutan vekili Albay Ümit Koçak, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.
Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim materyallerinin Bolu'da üretildiğini belirterek, Bolu Açık Cezaevinde mobilya atölyesi, park ve bahçe mobilyaları, sedef atölyesi ve fırın iş koluyla kantin ve çay ocakları ile temizlik iş kolu var. 3 bin metrekarelik mobilya atölyesinde 10 personelimizin yanı sıra işlerin yoğunluğuna göre 60 ila 100 arasında hükümlü burada çalışıyor. Özellikle son dönemde Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız protokol gereği özel eğitim materyalleri ürettik. Bu ülke çapında çok büyük bir karşılık buldu. Bu üretime önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Biz buradaki hükümlülere biz aynı zamanda iş kazandırmış oluyoruz. Cezaevinden tahliye olduktan sonra ellerinde meslekleri oluyor. Aynı zamanda her hükümlümüze bakanlıkça belirlenen miktarlarda ücret ödeniyor, sağlık sigortaları yapılıyor ve yıllık kar payı veriliyor. dedi.
Cezaevlerinde üretilen malzemelerin birçok kurumun ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Vali Ahmet Ümit ise şöyle konuştu
?Yakın geçmişten itibaren özellikle açık cezaevlerinde çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel ürünler üretiliyor. Bunlar aynı zamanda hem tutukluların meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Diğer taraftan da birçok kurumun ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarla karşılanmasını sağlıyor. Özellikle rekabet ortamında böyle bir açılışın aynı zamanda haksız rekabetle mücadele de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum
Konuşmaların ardından Vali Ümit ve protokol üyeleri tarafından satış mağazasının açılışı yapıldı. Ümit ve beraberindeki protokol üyeleri ayakkabıdan çantaya, sucuktan peynire kadar birçok ürünün yer aldığı satış mağazasını gezerek ürünleri inceledi.

Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildiGökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!

Antalya'da ilginç olay! Hırsızlıktan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.