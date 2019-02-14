Bolu-Ankara yolunda zincirleme kaza

Bolu-Ankara arasındaki D-750 karayolunda 20’ye yakın aracın karıştığı, çok sayıda yaralının olduğu kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, 20.30 sıralarında Bolu-Ankara arasındaki eski yol Gerede mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu-Ankara eski yolu Gerede mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 20’ye yakın aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre 7-8 tırın aralarında olduğu 15 aracın karıştığı kaza alanına toplam 6 ambulans, 1 UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ankara’dan takviye ekip istenilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kaza alanında sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

