Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin'den 40 proje

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- CUMHUR İttifakı'nın Bolu Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Fatih Metin, şu ana kadar 40 proje açıkladıklarını belirterek, "Bunların hepsi çocuktan yaşlıya kadar toplumun her kesimini kucaklayan, toplumun her kesimine hitap eden bir proje çeşitliliği oldu. Bunların önüne çıkan projeler, özellikle Bolu'nun çekim merkezi olmasını sağlayacak olan turizm projeleri oldu" dedi. Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmalarından çok, seçim sonrası yapacakları projelere odaklandıklarını söyledi. Fatih Metin seçim sonrası için hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Biz seçim çalışmalarına başladığımız andan itibaren zaten seçim sonrasına odaklanmış bir anlayışa sahibiz. Tamamen makamları bir araç olarak görüyoruz, bir amaç olarak görmüyoruz. Niye araç olarak görüyoruz. Hizmetin aracı olarak görüyoruz. Biz 31 Mart sonrasına hazırlığımızı yaptık. 31 Mart sonrasıyla ilgili hayallerimizi, projelerimizi halkımıza aktardık. Cumhur İttifakı olarak çok sağlıklı bir süreç geçiriyoruz. Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın çok müthiş bir teveccühü ile karşı karşıyayız. İnşallah seçimden seçime değil, sonuna kadar gidecek olan bir ittifaktır. İnşallah vatandaşımız 31 Mart’ta bize bu yetkiyi verdikten sonra da Cumhur İttifakı’nın nasıl bir hizmet anlayışının olduğu herkes görecek. Ben Bolu halkımızı sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Bize ve sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccühten dolayı ayrı ayrı hepsine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. 'BOLU'NUN GELECEĞİ İÇİN BİZE OY VERİLMESİNİ İSTİYORUZ' Fatih Metin, Bolu'nun geleceği için kendilerine oy verilmesini isteyerek, "Çünkü AK Parti’nin mensubu olduğum için. Çünkü Cumhur İttifakı’nın mensubu olduğum için oy vermeli diyorum. Biz çünkü siyaset anlayışı, hizmet anlayışı olarak bugüne kadar makam mevki derdi yerine hizmeti ön plana almış bir partiyiz. Laf üstüne laf değil, iş üstüne iş, taş üstüne taş koyan bir partiyiz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde vatandaşımızın hem birlik beraberliği, hem de Bolu'nun geleceği için bize oy verilmesini istiyoruz" diye konuştu. PROJELER Şu anda kadar açıkladıkları 40 projenin Bolu halkı tarafından ilgi ile karşılandığını anlatan Fatih Metin, "Önümüzdeki dönemde biz çok önemli projelerimizle, elle tutulur, uygulanabilir projelerimizle vatandaşımızın karşısına çıktık. Bunların da zaten 3'ü ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını ifade ettiler. Şu ana kadar 40 proje açıkladık. Bunların hepsi çocuktan yaşlıya kadar toplumun her kesimini kucaklayan, toplumun her kesimine hitap eden bir proje çeşitliliği oldu. Bunların önüne çıkan projeler, özellikle Bolu'nun çekim merkezi olmasını sağlayacak olan turizm projeleri oldu. Bir ‘Bolu Tarihi Adası’, ‘Bolu Fuar ve Kongre Merkezi’, ‘Gastronomi Merkezi', 'Amatör Spor Merkezi' gibi turizmin her alanına hitap eden Bolu’yu çekim merkezi yapan projeler" ifadelerini kullandı. BOLU UCUZ SU İÇECEK Bu yıl tamamlanması planlanan tünelle Bolu'ya getirilecek olan Karadere Suları ile Bolu halkının ucuz suya kavuşacağını aktaran Fatih Metin, "Biz 2004'te belediyeyi devralmadan önce Bolu kuyu suyu içiyordu. Arsenikli kuyu suyu içiyordu. Bizim dönemimizde Gölköy Barajı, içme suyu barajı oldu. Bu barajdan suyu arıtıp içme suyu olarak vatandaşımıza sunuyoruz. Tabi bu hem maliyetli, hem de suyun fiyatının yüksek olmasını gerektiriyor. İnşallah son kısmı kalan 25 milyon TL ödeneği de sayın Tarım Bakanımız verdi. Son kısımla beraber Karadere Suları’nı inşallah 2019'da Bolu’daki çeşmelerden akıtacağız ve suyu ucuzlatacağız" dedi. TOKİ-BELEDİYE İŞBİRLİĞİ İLE SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ ve Bolu Belediyesi işbirliği ile sosyal konut projesi gerçekleştirerek çok sayıda vatandaşı ev sahibi yapmayı planladıklarını belirten Fatih Metin, "Bundan 2 hafta önce müthiş talep gören bir açıklamamız oldu. O da toplu konut ile alakalı projeydi. Bu konu ile alakalı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze beyaz masaya talebini yazdıran kişi sayısı 12 bin 300. Bu çok müthiş bir rakam. Bu nedenle Bolu’da ciddi bir konut talebinin olduğu ortaya çıktı sosyal konut olarak. İnşallah TOKİ olarak da önümüzdeki dönemde Bolu Belediyesi ile birlikte iş birliği yaparak çok sayıda konutu vatandaşımıza kazandırmış olacağız. Bu da çok ilgi gören bir projeydi" diye konuştu. BOLU'YA ÇAM KOZALAĞI ŞEKLİNDE STADYUM Fatih Metin, kentin büyük bir değeri olan ve uzun yılları Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Boluspor için çam kozalağı şeklinde 20 bin 14 kapasiteli bir stadyum yapacaklarını aktararak, "Boluspor bizim gözbebeğimiz. Boluspor, Süper Lig'e her an çıkmak üzere, inşallah en yakın zamanda da çıkacak. Ama stadyum olarak beklentilerin cevaplanması lazım. Biz de bu beklenti üzerine müthiş bir proje yaptık. Çam kozalağından orijinal bir proje yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde önce vatandaşımıza nereye yapılmasını istendiğini soracağız. Alternatif yerler sunacağız. Onların seçtiği yere de 20 bin 14 kapasiteli Bolu stadyumunun temelini 2019 yılında atacağız. Bu dönem içerisinde yetiştirip Boluspor'un maçlarını orada seyretmesini sağlayacağız" dedi. 3 AŞAMALI TARİHİ BOLU ADASI PROJESİ Bolu'ya turizm açısında katma değer katacağını belirttiği Tarihi Bolu Adası projesini de açıklayan Fatih Metin, şöyle konuştu: "Tarihi Bolu Adası projesi 3 aşamalı bir proje. Semerkant Mahallesi’nde ciddi bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Burada Osmanlı Bolu evleri inşa edeceğiz ve eski Bolu evlerinin tamamının sergilendiği, daha doğrusu inşasının yapılıp ortaya konduğu, kiminin otel olarak, kiminin restoran, iş yeri, kültür merkezi olarak kullanacağı bir alan haline getireceğiz. İkinci alanımız hemen Demokrasi Meydanı'mızın etrafı. Orta Hamam, Saraçhane Camisi, İmaret Camisi ve Sultan Hamamı dörtlüsünün birbirini göreceği şekilde açmak. Üçüncü büyük proje de hisar tepesindeki Roma kalıntılarını ortaya koymak. Dolayısıyla yerli ve yabancı turistlere hitap edecek, alışveriş yapacakları, gezecekleri, görecekleri ve Bolu olarak hatırda kalacak ve sırf Bolu’ya da bunun için gelecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde bir cazibe merkezi projelerimizle de Bolu’nun turizminin önünü açacağız ve katma değer ile istihdamı hedefliyoruz."