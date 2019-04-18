Bolu Belediye başkanı hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ''yabancı uyruklulara yardım yapılmaması'' talimatına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Hukukçular Derneği, Özgür-Der, Sadakataşı Derneği, Yeryüzü Avukatlar Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği ve Yeryüzü Çocukları Derneği temsilcileri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ''yabancı uyruklulara yardım yapılmaması'' talimatına ilişkin basın açıklaması yaptı. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği adına açıklama yapan Avukat Uğur Yıldırım, 31 Mart 2019 yerel seçimleri neticesinde mazbata alarak göreve başlayan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın seçim öncesinde sıkça dile getirdiği Suriyeli mültecilere ayrımcılık uygulayacağına yönelik vaatlerini mazbata aldıktan sonra uygulamaya koyduğunu belirtti. Yıldırım, Özcan'ın Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne kentteki yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması talimatını verdiğini, aşevlerinin kapısının dahi ihtiyaç sahibi Suriyelilere kapanmasına neden olduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Ejderha Taşı'nda define aramışlar! Nisan ayında kar manzarasını kaçırmadılar Yeni doğan tayı ölüme terk eden vicdansızlara, Aras EDAŞ ekiplerinden insanlık dersi

Avukat Yıldırım, belediye başkanının bu tutumunun kamuoyunda infial uyandırdığını, sivil toplum kuruşları ve baroların Özcan'a çağrılar yaptığını ifade ederek, söz konusu çağrılara cevap verilmediğini, Suriyelilere yönelik ayrımcı tutumun devam ettirildiğini ve kamuoyunu rahatlatıcı hiçbir girişimde bulunulmadığını anlattı. Belediye başkanının bu tutum ve söylemiyle İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer alan sığınma ve sığınma olanaklarından faydalanmaya ilişkin 14. maddeyi, Anayasa'nın eşitlik ilkesini ve belediye hizmetlerinden herkesin eşit yararlanmasına dair kanunu ihlal ettiğini dile getiren Yıldırım, ''Özcan'ın açıklamasında yer alan Suriyelilerin birden fazla kurumdan maaş aldıkları, Türk halkından çok daha iyi yaşadıkları gibi söylemler, haksız, mesnetsiz ve en basit haliyle genelleme yapılarak Suriyelilerle ilgili üretilmiş doğru bilinen yanlışlardan ibarettir. Bu söylemlerin gerçekliğini araştırmadan, popülist ve faşist bir yaklaşımla hakaret etmek, belediye başkanlığı makamında olan bir kişiye yakışmadığı gibi aynı zamanda yapılan açıklamaların mahiyetine bakıldığında suç teşkil etmektedir." diye konuştu.