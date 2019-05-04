Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ben suçlu değilim

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan Suriyelilere belediye bütçesinden yardım yapılmayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma ile ilgili olarak, "Ben seçim öncesi 3,5- 4 ay boyunca ne söylediysem onu yaptım. Soruşturmayı doğru bulmuyorum. Ben suçlu değilim." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilerek göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan "Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması" talimatı ile gündeme gelmişti.

Dün İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma açılan Tanju Özcan, soruşturma ile ilgili konuştu. Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, "Ben seçim öncesi 3,5-4 ay boyunca ne söylediysem onu yaptım. Soruşturmayı doğru bulmuyorum. Ben suçlu değilim. Vatandaşımın hakkını, hukukunu korumak benim görevim. Ben bu görevi yaptım diye soruşturma geçireceksem geçireyim. Kusura bakmayın diyeceğim, ya da geri adım atacağım mevzu bulunmamaktadır. Bunlar doğal, beklenen şeyler. Bundan sonra alacağım doğru kararlardan geri kalmama sebebiyet vermez. Biz bildiğimiz doğru yerden devam ediyoruz. Abdestimizden şüphemiz yok." dedi.

Aşevinden herkesin faydalandığını belirten Özcan, "Aşevi kimseye kapalı değil. Herkes faydalanıyor. Bolu'da 12 bin yabancı uyruklu mülteci var. Bunlardan sadece 4 ya da 5 tanesi aşevinden geçmişten bu yana faydalanıyor. Faydalanmaya da devam ediyor. Bizim söylediğimiz, bir Türk vatandaşı 2 ayrı kuruluştan yardım alabilir mi? 3 ayrı yardım kuruluşundan yardım alabilir mi? Bu mevzuata da uygun değil. Bizim söylediğimiz başka kurumlardan yardım alan mülteciler ve ek olarak ikinci, üçüncü, dördüncü olarak bir de Bolu Belediyesi olarak biz yardım yapmayacağız, dedik. Ayni ve nakdi yardım yapmayacağız, dedik. Aşevi de bunun dışında tamamen. O herkese açık" ifadelerini kullandı.

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