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  4. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü

14.04.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediyesi tarafından dağıtılan imsakiyelerde iftar vakti, Diyanet'in açıkladığı imsakiyeye göre akşam ezanında 2-3 dakika geç, İmsak vakti ise 18 dakika erken olarak yazıldı. Konunun hatadan kaynaklandığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vatandaşlardan özür dileyerek, "Allah'tan iftar saatini önce yazmamışız. Geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanan olmuştur. Kasti bir şey yok" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 'yanlış imsakiye' özrü

Bolu Belediyesi tarafından geçen hafta dağıtılan ramazan imsakiyelerinde, imsak vaktinin 18 dakika erken, iftar vaktinin ise 2-3 dakika geç olarak yazıldığı ortaya çıktı. Böylece, belediye tarafından dağıtılan imsakiyeye uyarak oruç tutan vatandaş 20 dakika fazla oruç tutmuş olacaktı. Diyanet'in verilerine göre yeniden basılan 2 bin 500 adet imsakiye vatandaşlara dağıtıldı.

Konuyla ilgili bir hata yapıldığını imsakiyenin Fazilet Takvimi'ne göre düzenlendiği ve dağıtılan yanlış imsakiyelerin toplatıldığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Diyanet bu sene geç açıklama yaptı. Bizim de ihalemizi alan matbaa işini yapan firma da bizi sıkıştırdı yetiştirmemiz için. Arkadaşlarımız da Fazilet Takvimi'nden bu verileri almışlar. Yaklaşık 3 bin tane basıldı, 500 tanesinde bu hata var. 2 bin 500 tanesinde yok" dedi.

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‘DAHA ÇOK SEVAP KAZANAN OLMUŞTUR’

Başkan Özcan, kasıtlı olarak böyle bir hata yapmadıklarını ifade ederek, "Ama Allah'tan iftar saatini önce yazmamışız. Geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden, daha çok sevap kazanan olmuştur. Kasti bir şey yok burada. Dolayısıyla bunu çok fazla büyütmeye gerek yok. Biliyorsunuz bir dönem bütün Rizeliler fazladan 1 gün oruç tutmuştu. Bir gün ezan vaktinden önce okunmuştu. En azından vaktinden önce söylenmemiş, öyle daha sıkıntı olurdu. Ama gel gelelim düzeltildi. Bir kasıt yok. Arkadaşlarımızın burada bir ihmali var. Uyardım daha dikkatli davranılması konusunda. Bundan sonra daha dikkatli olunur. Ben Belediye Başkanı olarak 500 tane yanlış basıldığı için özür diliyorum. Vatandaşlarımız haklarını helal etsinler." diye konuştu.

DHA

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