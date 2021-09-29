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  4. Bolu Belediye Başkanı Özcan, yeni çiftten 6 çocuk istedi: Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin

Bolu Belediye Başkanı Özcan, yeni çiftten 6 çocuk istedi: Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin

29.09.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı nikah töreninde genç çiftten 6 çocuk isteğinde bulunarak, “Allah size 6 tane sağlıklı, sıhhatli çocuk nasip etsin” dedi. Özcan konuşmasını, ''İpini kopartan Türkiye’ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin'' şeklinde sürdürdü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta sonu kentin tanınmış ailelerinden Serkan Üsküp ile Ahsen Koç’un nikah törenine katıldı. Genç çiftin nikahlarını kıyan Özcan, gelin ve damadı tebrik ettikten sonra çiftlere çocuk tavsiyesinde bulundu.

''İPİNİ KOPARTAN TÜRKİYE'YE GELİYOR''

Son günlerde sığınmacılara yönelik söylemleriyle kamuoyunda gündeme gelen Özcan, nikah töreninde yaptığı konuşmada, “Bir prensip olarak çocuk sayısına karışmıyorduk. Sayın Erdoğan karışıyordu ama son zamanlarda o kadar çok dışarıdan gelen var ki ipini kopartan Türkiye’ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. Allah size 6 tane sağlıklı, sıhhatli çocuk nasip etsin. Bana da 6 tane torun nasip etsin” dedi.

(İHA)

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