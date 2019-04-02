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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

Başarının birliktelikle kazanıldığını söyleyen Bolu’nun yeni Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu yola, Türkiye’nin en tarafsız belediye başkanı olacağız diyerek çıktık.

Başarının birliktelikle kazanıldığını söyleyen Bolu’nun yeni Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu yola, Türkiye’nin en tarafsız belediye başkanı olacağız diyerek çıktık. Bunun da gereğini yapacağız” dedi.

Bolu’da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın adayı olarak 49 bin seçmenin oyuyla Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan, ilk basın toplantısını Demokrasi Meydanı’nda kalabalık bir partili grupla birlikte yaptı. Özcan, Türkiye’de çok farklı bir seçim yaşandığını belirterek, “Bolu için şunu söyleyeyim. Kağıt üzerinde bakanlar bunun imkansız olduğunu düşündüler. 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı olarak adlandırılan ittifakın toplam oy oranı 37 bin civarındaydı. Diğer ittifakın oy oranı 57 bin idi. Ama her zaman söyledik. İttifaklar her zaman tutmaz. Sonuç itibarı ile biz o 37 bini aldık 49 bine getirdik. Diğer ittifakın oyu 57 binden 42 bine düştü. Bu yönü ile Türkiye’deki tek seçim Bolu’da yaşandı. Bunu sağladığınız için ben hepiniz ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hep birlikte olağan üstü bir şey başardık” dedi.

Görevine Cuma günü namazdan sonra belediye önünde yemin ederek başlayacağını söyleyen Özcan, “Biz bu kadar oyu CHP seçmeninden ve İYİ Parti seçmeninden almadık. AK Parti seçmeninden de, MHP seçmeninden de, Ülkücü kardeşlerimizden de, Saadet Partisi seçmeninden de aldık. Yani kim varsa sağ olsun bize destek verdiler. O yüzden biz bütün Bolu’ya teşekkür ediyoruz. Tabi seçimden önce de söyledik. Biz Türkiye’nin en tarafsız Belediye Başkanı olacağız iddiasıyla çıktık bu yola. Bunun da gereğini yapacağız. Cuma günü cuma namazından sonra söz verdiğimiz gibi belediye önünde yemin edeceğiz. Ardından da görevi teslim alıp Bolu için hizmet etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Tanju Özcan, belediye çalışanlarının maaşları ile ilgili sorusuna ise, “Kimse 2 bin 200 liranın altında maaş almayacak. Bu zaten ülke genelinde verilen bir söz. Ama bunu bazıları yanlış yorumluyor. Sanki herkes 2 bin 200 lira alacakmış gibi. Belediyede üç tip işçimiz var. Belediye’nin kadrolu işçileri var. Belediye şirketinin işçileri var. Bir de İşkur üzerinden süreli gelen arkadaşlarımız var. Bunların hepsinin durumları ayrı. Ücretlerinde de farklılıklar var. Biz bunların farkındayız. Görevi teslim aldıktan sonra da bunun üzerine çalışacağız” şeklinde konuştu.

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