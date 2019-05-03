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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

Çataklı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık yaptığı süreçte Suriyelilere yardım yapmayacaklarına ilişkin açıklamasıyla ilgili "40 civarında STK nefret ve toplumda kargaşaya yol açtığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Biz de bu suç duyuruları üzerine mülkiye müfettişleri görevlendirdik. Bu soruşturma sonucunda gereken neyse onu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu'nun nüfusunun yaklaşık 310 bin olduğunu bildiren Çataklı, ilde geçici koruma altında 2 bin 300 civarında Suriyeli'nin yaşadığını ve sadece bir iş yerinin Suriye uyruklu Türk vatandaşı tarafından işletildiğini söyledi.

Çataklı, soruşturma sonucunda Bolu Belediyesi'nin Suriyelilere ne kadar yardım yaptığını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

AA

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bolu belediyesi Bolu yerel seçim 2019 seçim sonuçları Tanju Özcan

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