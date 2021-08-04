Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Partili üyelere çay fırlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün toplanan belediye meclisinde dilek temenni olarak kimseye söz verilmemesine tepki gösteren AK Partili üyelere "Sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için. Alın size çay" diyerek çay fırlattı.

Daha sonra birleşimi kapatan Özcan'ın bu görüntüsü çok konuşuldu.

ERDOĞAN'IN ÇAY DAĞITMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarının devam ettiği Marmaris'teki konuşmasının ardından çay dağıtması gündem yaratmıştı.



