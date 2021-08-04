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  4. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Partili üyelere çay fırlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Partili üyelere çay fırlattı

04.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili üyelere çay fırlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün toplanan belediye meclisinde dilek temenni olarak kimseye söz verilmemesine tepki gösteren AK Partili üyelere "Sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için. Alın size çay" diyerek çay fırlattı.

Daha sonra birleşimi kapatan Özcan'ın bu görüntüsü çok konuşuldu.

ERDOĞAN'IN ÇAY DAĞITMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarının devam ettiği Marmaris'teki konuşmasının ardından çay dağıtması gündem yaratmıştı.

erdogan

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Anahtar Kelimeler:
Bolu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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Okuyucu Yorumları 25 yorum
çok şükür ekrem imamoğlu, mansur yavaç, zeydan karalardan sonra, bunlarla anladıkları dilden konuşan 4. belediye başkanımızda çıktı, helal olsun arkanda halkın gücü var sakın geri adım atma,
biz biliyoruz sizin ne kadar demokrasi yanlısı olduğunuzu ama sonunuz geldi artık ne kadar çırpınmanız boşuna kininizde boğulacak sınız
Hangi halk hani şu 90 yıldır kafasını kuma gömmüş halkmı size bu yeter fazlası sizi bozar haddinizi bilin
helal olsun
Helal olsun Başkan yalnız deyilsin

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