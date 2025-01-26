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  4. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan soruşturma çıkışı! "Bakanı aklamaya çalışıyorlar"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan soruşturma çıkışı! "Bakanı aklamaya çalışıyorlar"

26.01.2025 14:08
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26.01.2025 14:08
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yasa ve yönetmeliklere göre oteli Turizm Bakanlığının denetlemesi gerektiğini söyleyen Özcan, "Turizm Bakanlığının ne genel ne de yerel yetkililerinden bir kelime bilgi istemedi savcılık" dedi. Bakanın aklanmaya çalışıldığını da savunan Özcan, "Bu soruşturma bu haliyle devam edecekse bu sadece bakanı ve hükumetin atadığı bürokratları aklamaktan başka hiçbir işe yaramaz" dedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili olarak açıklamalar art arda gelirken, 'yetki' tartışması hala devam ediyor.

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TANJU ÖZCAN'DAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, soruşturmayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

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Özcan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Birkaç gün önce Kartalyaka'da bir facia yaşandı. Bu faciadan sonra bir adli soruşturma yaşandı. Bir adli soruşturma niye açılır. Gerçekleri ortaya çıkartmak için açılır. Bolu'daki soruşturma gerçekleri ortaya çıkartmak için değil gerçeklerin ortaya çıkmaması için yürütülen sorumluların ortaya çıkmaması için yürütülen bir soruşturma haline geldi.

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Burası Turizm Bakanlığı belgeli bir otel. Turizm Bakanlığının yasa ve yönetmeliklere göre denetlemesi gereken bir otel. Turizm Bakanlığının ne genel ne de yerel yetkililerinden bir kelime bilgi istemedi savcılık.

"BAKAN KENDİ SÖYLÜYORU BURASI BELEDİYE SINIRLARINDA DEĞİL DİYOR"

Bakan kendi söylüyor burası belediye sınırlarında değil diyor buranın ruhsatını veren özel idare, iş yerini açma ruhsatı veren özel idare. Neden bir özel idare yetkilisi gelip ifade vermiyor.

"İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINIP ALINMAYACAĞINI KİM DENETLEYECEK?"

Çalışma Bakanlığı var Türkiye'de. İş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmayacağını kim denetleyecek? Çalışma Bakanlığı denetleyecek. Nerede Çalışma bakanlığının görevlileri, ifadeleri.

"BU CANİ İFADESİNDE 15 ARALIK'TA TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DENETLENDİK DİYOR"

Bu cani otelin sahibi ifadesinde diyor ki FQC isimli bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firma bizi yangın, güvenlik, hijyen yönünden denetliyor sürekli diyor. Bize herhangi bir şey söylemedi diyor. Yine bu cani ifadesinde diyor ki 15 Aralık'ta Turizm Bakanlığı tarafından denetlendik diyor. Yangın önlemleri konusunda bizi uyaran olmadı diyor. Nerede bu özel şirketin yetkilileri? Buraya yangın sigortası yapılmış. Nerede bu yangın sigortası yapan firmanın yetkilileri. Burada sadece yangını söndürmeye çalışıp can kayıplarını azaltmak için mücadele eden itfaiyeci arkadaşlarım dışında gözlatında kimse yok. Böyle soruşturma mı olur?

"TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİDİR DEDİĞİ İÇİN RAPORU BEĞENMİYORSUN"

Sen olaydan sonra kendi kendine bilirkişi heyeti atıyorsun başsavcılık olarak. Sonra heyet gidiyor keşif yapıyor inceleme yapıyor rapor hazırlıyor. Raporu beğenmiyorsun. Çünkü Turizm Bakanlığı yetkilidir dediği için raporu beğenmiyorsun ek bilirkişi raporu istiyorsun. Böyle soruşturma mı olur?

"BU SORUŞTURMA BU HALİYLE DEVAM EDECEKSE BAKANI VE HÜKUMETİN ATADIĞI BÜROKRATLARI AKLAMAKTAN BAŞKA HİÇBİR İŞE YARAMAZ"

Orada oturmuş troller televizyonlarda Bolu'ya dahi gelmemişler yangın nereden çıkmış onu dahi bilmiyorlar oturdukları yerden ahkam kesiyorlar. Bakanı aklamaya çalışıyorlar Bakın bu soruşturma bu haliyle devam edecekse bu sadece bakanı ve hükumetin atadığı bürokratları aklamaktan başka hiçbir işe yaramaz"

Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan yangın Belediye başkanı Bolu
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