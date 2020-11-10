Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

Bolu Belediye meclisinin kasım ayı birinci oturumu, 2 Kasım’da gerçekleştirildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle basına kapalı yapılan toplantıda belediyenin içme suyu ücretleri görüşüldüğü sırada Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ile AK Parti'li meclis üyesi Burak Balaban arasında 'gazoz' polemiği yaşandı.
Balaban’ın atık su ücretlerine itiraz etmesinin ardından Başkan Özcan, “Ben rahat ol, diyorum ama sen rahat değilsin. Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp, 'rahat ol' diyeyim” dedi.
Sözlerinin ardından gülen Başkan Özcan, toplantıya kaldığı yerden devam etti. Yaklaşık beş dakika sonra Özcan, AK Parti'li Balaban’ın kendisine yönelik sözleri üzerine, “Gazozun içine bir şey atmadık, rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Hep çay ikram ediyorsunuz. Kola, meyve suyu. Bir şey olmaz, rahat olun” diye konuştu.
Meclis üyelerinin 'Sizin böyle bir şeyiniz varsa açık söyleyin' sözleri üzerine Özcan, “Bu tabi Türk filmlerinin klasik bir esprisidir. Karar verdim, belediyenin su şebekesine biraz şap atalım, diye düşünüyorum ben. Başka türlü baş edemeyeceğiz" dedi.
Başkan Özcan, Burak Balaban’a "Özellikle yoğunlaşmasını istediğin hatlar var mı?" diye sorarak, “Şaka bir tarafa insanların huyunu, suyunu bilemiyorsun tabi. Yaptığı işe göre bakıyorsun ama bu tür şeylerin arka arkaya Bolu’da çıkması beni üzdü. Hatta esprisi oldu. Biraz önce Edirne valimizle görüştüm. Boluludur kendisi. 'Başkanım, ne oluyor Bolu'da?" dedi. 'Sayın valim artık zapt edemiyorum. Gölköy Barajı'na şap mı katsam, diye düşünüyorum' dedim. Öyle de gülüştük" diye konuştu.
Öte yandan Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay'ın, makam odasında, cep telefonundan görüntülü görüştüğü kadınla cinsel içerikli sohbet ettiği anlardan görüntüleri 'WhatsApp' üzerinden belediye personeli arasında yayılmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Ay görevden alınmıştı.
Geçen ay da Bolu Belediyesi'nde imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, bilgisayarında çocuk pornosu bulundurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 15 gün tutuklu kalan Özen, avukatının itirazı sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (DHA)