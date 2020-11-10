Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken sözler: Gölköy Barajı'na şap mı katsam diye düşünüyorum

Bolu Belediye meclisinin kasım ayı birinci oturumu, 2 Kasım’da gerçekleştirildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle basına kapalı yapılan toplantıda belediyenin içme suyu ücretleri görüşüldüğü sırada Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ile AK Parti'li meclis üyesi Burak Balaban arasında 'gazoz' polemiği yaşandı.

Balaban’ın atık su ücretlerine itiraz etmesinin ardından Başkan Özcan, “Ben rahat ol, diyorum ama sen rahat değilsin. Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp, 'rahat ol' diyeyim” dedi.

"GAZOZUN İÇİNE BİR ŞEY KATMADIK"

Sözlerinin ardından gülen Başkan Özcan, toplantıya kaldığı yerden devam etti. Yaklaşık beş dakika sonra Özcan, AK Parti'li Balaban’ın kendisine yönelik sözleri üzerine, “Gazozun içine bir şey atmadık, rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Hep çay ikram ediyorsunuz. Kola, meyve suyu. Bir şey olmaz, rahat olun” diye konuştu.

'ŞEBEKE SUYUNA ŞAP MI KATSAM, DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Meclis üyelerinin 'Sizin böyle bir şeyiniz varsa açık söyleyin' sözleri üzerine Özcan, “Bu tabi Türk filmlerinin klasik bir esprisidir. Karar verdim, belediyenin su şebekesine biraz şap atalım, diye düşünüyorum ben. Başka türlü baş edemeyeceğiz" dedi.