Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi: 'Çok kızgınım iftiralar atılıyor'

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında can kaybı sayısı yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldi.

Yangına ilişkin herkesin merak ettiği konu ise yaşanan faciadan kimin sorumlu olduğu oldu. Bolu Belediyesi'nin otelin mutfağına “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne uygundur” raporu verildiği iddiaları ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, facianın yaşandığı otelin 12 Aralık 2024'te Bolu Belediyesin başvuru yaparak yangın denetimine girmek istediği ancak itfaiye denetiminden geçemeyen otel yönetiminin yeniden başvuru yaparak 24 Aralık 2024'te uygulamanın iptalini istediği ifade etti.

"ÇOK KIZGINIM ÇÜNKÜ HAKKIMDA İFTİRALAR ATILIYOR"

Tartışmaların odağındaki isimlerden olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, Halk TV'de Kürşat Oğuz'un sunduğu "Rota" programında hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Programın başında çok yorgun, üzgün ve kızgın olduğunu belirten Özcan, "Çok kızgınım çünkü hakkımda iftiralar atılıyor. Yandaş basın aracılığıyla, bu ülkenin bakanları bu ülkenin satılık kalemleri her türlü iftiralarda bulunuyor. Bu acıları insanlar yaşarken bu polemiklerin tarafı olduğum için çok utanıyorum" dedi.

"BURAYA RUHSAT VERMEK BİZİM YETKİMİZDE DEĞİL, BİZİ AŞIYOR"

Özcan, İsmail Saymaz'ın Grand Kartal Otel'in Bolu Belediyesi'nin denetimi altında olup olmadığını sorusuna harita üzerinden yanıt verdi.

Paylaşılan haritada otelin hangi sınırlar arasında kaldığını gösteren Özcan, şunları söyledi:

"Bolu bir büyükşehir değil bir il belediyesi. 9 tane belediye var biz merkez ilçeyiz. Buraya ruhsat vermek bizim yetkimizde değil, bizi aşıyor. Yapı ruhsatı il özel irade tarafından veriliyor. Turizmin işletme yetkisini Turizm Bakanlığı veriliyor. Tüm yetkiler Bakanlığa ait. Bizim buradaki otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok... Belediyelerin yetkileri kırpılmış durumda. özel hastane açılıyor yetki sağlık bakanlığında, okul açılıyor yetki MEB'te..."

"YETERLİLİK BELGESİ DÜZENLEYECEK BAŞKA YETERLİLİKTE BELEDİYE YOK"

Tanju Özcan, neden otel için yangın yeterlilik belgesinin Bolu Belediyesi'nden istendiği sorusuna "Yeterlilik belgesi düzenleyecek başka yeterlilikte belediye yok, diğer belediyeler belge düzenlemeyi bilmiyor. Bu nedenle bize başvuru yapıldı" yanıtını verdi.

Sürecin nasıl işlediğine de değinen Özcan, "Önce 12 Aralık'ta otel için yangın yeterlilik belgesi istiyorlar. Biz de bu yeterlilik olduğu için bizden talep ediliyor. 16 Aralık'ta itfaiyeci arkadaşlarım 8 tane marjinal sorun buluyor ve 15 günlük süre veriyor. Onlar bu sorunları yerine getireceklerini söyleyip 24'ünde bu başvuruyu geri çekiyor. Otel başvurusunu geri çekiyor ve işlemler duruyor. Çünkü bu düzeltmeleri yapacak parayı harcamak istemiyorlar. Bu durumu şikayet etme yetkimiz yok çünkü talep üzerine hazırlanan bir belge ve bu talebi geri çektiler. Muhtemelen bunlar maliyetli işler diye geri çektiler" dedi.

"HODRİ MEYDAN HADİ AÇIKLASIN BAKAN"

Grand Kartal Otel'in yakın bir zamana kadar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu seyahat tatil acentesi ETS'nin önerilen oteller listesinde olduğuna dikkat çeken Özcan, "2021'de ve 2024'te 'denetledik' diyor Bakanlık! Peki denetim sonucu nasıl bir rapor hazırladılar? Hodri meydan hadi açıklasın Bakan" diye konuştu.

"DEDİĞİMİZ EKSİKLİKLER TAMAMLANSAYDI BU İNSANLAR ÖLMEYECEKTİ"

Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan raporu bugün gördüğünü belirten Özcan şunları söyledi:

"Bu denetim sonucunda dediğimiz eksiklikler tamamlansaydı bu insanlar ölmeyecekti. Bizim arkadaşlar eksiklikler giderilsin diye beklerken bu maliyetleri yerine getirmek istemedikleri için telebi geri çekip başka bir şirkete başvuruyorlar. Bakanlığın yetkilendirdiği bir şirkete yetki veriliyor."

"YANGIN BELEDİYENİN YETERLİ DEDİĞİ BÖLGEDEN ÇIKMADI"

"Belediye 70 metrekarelik yer için bu bölme için yeterlilik var diyor. Yangın buradan çıkmış değil. Yangın mutfaktan çıkıyor. Biz sanki otelin lokantasına mutfağına yetki vermişiz gibi anlatıyorlar. 200 odalı otelde tüm kat 70 metre kare olabilir mi? Biz kçük bir bölmeye kayakçıların kullandıkları bir kafeye yeterlilik veriyor. Burada çıkmıyor yangın yukardan dökülen alevlerle tutuşuyor. Ben bu belgelerden bugün haberdar oldum. Sundurma olan çıkıntı bir bölüme bizim arkadaşlar yeterlidir demiş. Bu yeterlilik belgesi ruhsat da değil. Ruhsatı veren özel irade işletme yetkisini bakanlık veriyor."

"SORUMLU BEN OLSAM İSTİFA EDERİM"

"Sorumlu ben olsam istifa ederim. Bakana çağrıda bulunuyorum. Yandaş kanala belgelerimizle çıkalım. Biri istifa etmek zorunda kalır o da o Bakan. Bakanı bürokratları yanlış yönlendiriyor. Bu otelde yangın merdiveni gibi bir şey varmış ama o yangın merdiveni değil. Binanın içinde yangın merdiveni olmaz açık havada olması gerekir. En üsteki kata kral dairesi diyorlar kaçak kat. İçişleri Bakanımız da binaya girmiş o kata kadar çıkabilmiş. Ben bu otelde bir gün bile kalmadım kalamadım benim maaşım bile yetmiyor ve buranın en ucuz oteli. Restoranında yemek yedim. Vefat edenlerinin tamamı üst katlarda. Bakan yanmış görüntülere bakmadı bile."