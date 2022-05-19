HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir, 2019 seçiminde kaç oy aldı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir, 2019 seçiminde kaç oy aldı?

19.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Sığınmacılarla ilgili sözleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı, billboardlara astırdığı Türkçe ve Arapça yazılı ilanların ardından konuşuluyor. Vatandaşlar internette, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir, 2019 seçiminde kaç oy aldı? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir, 2019 seçiminde kaç oy aldı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacılar ile ilgili yaptığı açıklamalar ve billboardlara astırdığı ilan sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir, 2019 seçiminde kaç oy aldı? İşte Bolu Belediye Başkanının hayatı ve biyografisi...

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukat olarak çalışan Özcan daha sonra siyasete atıldı.

Bolu Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçilemedi.

Tanju Özcan ilk defa, 22 Haziran 2011 genel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Bolu Milletvekili seçildi.

24.dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi olan Özcan, 24.dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde, tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Tanju Özcan şu an Bolu Belediye Başkanıdır.

TANJU ÖZCAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki belediye başkanı Tanju Özcan, Boluludur. Tanju Özcan, Meral Özcan ile evlilidir ve Can Özcan adında bir erkek çocuğu vardır.

TANJU ÖZCAN'IN MESLEĞİ NEDİR?

Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Tanju Özcan, avukat ve siyasetçidir.

TANJU ÖZCAN 2019 SEÇİMLERİNDE KAÇ OY ALDI?

Tanju Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde kendi isteğiyle Kur'an-ı Kerîm'e el basıp yemin ederek belediye başkanlığı görevini selefi Alaaddin Yılmaz'dan devralarak milletvekilliğinden istifa etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öndeki aracı çöp atarken görüntüleyip sosyal medyada paylaştı! İşte tepki çeken olayın cezasıÖndeki aracı çöp atarken görüntüleyip sosyal medyada paylaştı! İşte tepki çeken olayın cezası
Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilanTanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan
Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

İlginizi Çekebilir

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.