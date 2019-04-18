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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, milletvekilliğinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı. Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Tanju Özcan, Genel Kurul'a sunduğu tercih dilekçesinde, milletvekilliğinden istifa ettiğini kaydetti.
TBMM Başkan Vekili Gök, Genel Kurul'da gündeme geçmeden önce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Gök, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ülkemiz demokrasisi açısından önemli bir süreci geride bıraktık. Seçimlerin ülkemize, demokrasimize yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarımızın, bütün siyasi partilerden değerli belediye başkanlarımızın her birini ayrı ayrı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.
İLK AYRILAN VEKİL, TANJU ÖZCAN OLDU
Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Tanju Özcan, TBMM Genel Kurulu'na sunduğu tercih dilekçesinde, milletvekilliğinden istifa ettiğini kaydetti. Özcan'ın dilekçesinin Genel Kurul'da okunmasının ardından vekilliği düştü. Levent Gök de "Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bolu Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını almıştır" diye konuştu.
Belediye başkanı seçilen HDP'li vekillerin de mazbatalarını aldıktan sonra TBMM Başkanlığı'na tercih dilekçelerini sunacakları öğrenildi.

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