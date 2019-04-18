HABER

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, milletvekilliğinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı. Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Tanju Özcan, Genel Kurul'a sunduğu tercih dilekçesinde, milletvekilliğinden istifa ettiğini kaydetti. TBMM Başkan Vekili Gök, Genel Kurul'da gündeme geçmeden önce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Gök, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ülkemiz demokrasisi açısından önemli bir süreci geride bıraktık. Seçimlerin ülkemize, demokrasimize yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarımızın, bütün siyasi partilerden değerli belediye başkanlarımızın her birini ayrı ayrı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.
İLK AYRILAN VEKİL, TANJU ÖZCAN OLDU
Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Tanju Özcan, TBMM Genel Kurulu'na sunduğu tercih dilekçesinde, milletvekilliğinden istifa ettiğini kaydetti. Özcan'ın dilekçesinin Genel Kurul'da okunmasının ardından vekilliği düştü. Levent Gök de "Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bolu Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını almıştır" diye konuştu.
Belediye başkanı seçilen HDP'li vekillerin de mazbatalarını aldıktan sonra TBMM Başkanlığı'na tercih dilekçelerini sunacakları öğrenildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

PARTNERGörenler tanıyamadıGörenler tanıyamadı
İBB hesabından İmamoğlu mesajı!İBB hesabından İmamoğlu mesajı!
Genç girişimcilerde bayrağı Özmen devraldıGenç girişimcilerde bayrağı Özmen devraldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.