Bolu Belediyesinde devir teslim töreni

Bolu'da, CHP'den Belediye Başkanlığına seçilerek mazbatasını alan Tanju Özcan, göreve başladı.

Çarşamba günü Bolu Adliyesindeki İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekilliği iptal işlemlerinin ardından bugün Bolu Belediyesine geldi.

Belediye girişinde personel ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Özcan, ilgililerle selamlaşarak sohbet etti.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da Özcan ve beraberindekileri makamında karşıladı.

Özcan'ın tebrik eden ve görevinde başarılar dileyen Yılmaz, yerel seçimlerin bir genel seçim havasında geçtiğini söyledi.

Tanju Özcan da Yılmaz'a teşekkür ederek, "Büyük bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Milletvekilliği görevi tabii ki farklı bir görevdi. Yeni sistemde de daha rahat bir görevdi ama biz zor olanı tercih ettik. Bolu'muza doğrudan hizmet etmeyi tercih ettik. Sağ olsun vatandaşlarımız da çok yüksek bir oy oranı ile bu görevi bize tevdi etti." dedi.

Devir teslim töreninin ardından belediye önünde kurulan sahneye çıkarak kendisini bekleyen vatandaşları selamladıktan sonra dua eden Özcan, sahnede bulunan Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim'i öptükten sonra el basarak yemin etti.

Özcan, daha sonra beraberindekilerle Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na kadar belediye bandosu eşliğinde yürüdü.

Devir teslim törenine, CHP ve İYİ Parti İl Başkanlığı yetkilileri ve partililer katıldı.

