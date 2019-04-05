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Bolu Belediyesi’nde devir teslim töreni yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlenen devir teslim töreninin ardından, binlerce kişinin önünde Kur’an ve bayrak üzerine yemin ederek görevine başladı.Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın adayı olarak Bolu Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan, belediye binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevi devraldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında düzenlenen devir teslim töreninin ardından, binlerce kişinin önünde Kur’an ve bayrak üzerine yemin ederek görevine başladı.
Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın adayı olarak Bolu Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan, belediye binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevi devraldı. Tanju Özcan’ı, 15 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan Alaaddin Yılmaz makamda karşıladı.
Görevi yeni Başkan Özcan’a devreden Alaaddin Yılmaz, "Tanju bey bir seçim kazandı dersek işi hafife almış oluruz. Bolu’da hem belediye ve diğer belediyeler ile il genel meclisine bakıldığında beklenenin dışında bir başarı kazanmıştır Tanju bey ve ekibi. Onları kutlamak lazım" dedi.
Özcan ise büyük bir sorumluluk aldığının farkında olduğunu belirterek, “Milletvekilliği görevi tabii ki farklı bir görevdi. Yeni sistemde de daha rahat bir görevdi. Ama biz zor olanı tercih ettik. Bolu’muza doğrudan hizmet etmeyi tercih ettik. Sağolsun vatandaşımız da çok yüksek bir oy oranıyla bu görevi tebliğ etti. Omzumuzdaki sorumluluğu artırdı. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Özcan, törenin ardından, seçim sürecinde görevine yemin ederek başlayacağına dair verdiği sözü yerine getirmek için binlerce kişinin beklediği Demokrasi Meydanı’na geçti. Özcan, meydanda kurulan sahnenin üzerindeki Kur’an ve bayrağı 3’er kez öptükten sonra “Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu’muzu tarafsız bir şekilde, kimseyi ayırmadan ve kimseyi kayırmadan gece gündüz çalışarak, istişareyi öne çıkararak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak, harama el uzatmadan, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmayarak yöneteceğime Allah’ım ve namusum üzerine yemin ediyorum” diyerek yemin etti.

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