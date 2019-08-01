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Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 100’üncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

Bolu’da, işten çıkarılan belediye işçilerinin oturma eylemleri 100’üncü gününde devam ediyor.Bolu Belediyesi’nde çalışan 97 temizlik işçisi, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından işten çıkarıldı.

Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 100’üncü gününde

Bolu’da, işten çıkarılan belediye işçilerinin oturma eylemleri 100’üncü gününde devam ediyor.

Bolu Belediyesi’nde çalışan 97 temizlik işçisi, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların ardından işçilerin başlattığı oturma eylemi bugün 100’üncü gününe ulaştı. HİZMET-İŞ Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, oturma eyleminin 100’üncü gününde yaptığı açıklamada, işçilerin mağduriyetlerinin 100 gündür devam ettiğini belirterek, “Bolu Belediyesi’nde haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan işçilerin işe iadelerini sağlamak amacıyla, 24 Haziran’da başlayan Oturma Eylemi’miz 100’üncü gününe ulaşmıştır. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan ve iş yerleri değiştirilen emekçi kardeşlerimizin mağduriyeti 100 gündür devam etmektedir. CHP’li Başkan Tanju Özcan’ın, 22 Mart 2019 tarihinde noter huzurunda yazılı taahhütname ile verdiği söz, maalesef boş çıkmıştır. Aradan geçen 100 günde görülmüştür ki, işçilerin işten atılmalarının belediyenin bütçesiyle ilgisi yoktur” dedi.

Karataş, işçilerin işe geri dönene kadar eylemlerinin devam edeceğini ifade ederek, “97 işçi Ramazan ayının tam ortasında sebepsiz bir şekilde işten çıkartıldı. Ramazan ayını yoksul, Ramazan Bayramı’nı ise buruk geçiren emekçi kardeşlerimizin, Kurban Bayramı’na da hüzünle girmesini istemiyoruz. Söz namustur. Tutulmayınca huzursuzluğa ve tedirginliğe sebep olur. Sayın Özcan’a bugün eylemimizin 100. Gününde tekrar çağrı yapıyoruz. Biz arkadaşlarımızın işini, aşını, ekmeğini geri istiyoruz. Bizim beklentimiz ve arzumuz budur. Aksi durumda bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Buradaki arkadaşlarımız işlerine tekrar dönene kadar, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak bu mücadelenin peşini bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Bolu Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışırken işten çıkarılan Adil Alagöz ise, “Bugün 100 gün oldu. Çadırımızda eylem yapıyoruz. Şuanda Tanju beyden hiçbir sonuç alamadık. Benim evimde benden başka çalışan yok. 2 tane çocuk okutuyorum, evim kira. Başka bir gelirim yok. İşimi geri istiyorum. Tanju Özcan’dan işe dönmemizi istiyorum” dedi.

Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 100’üncü gününde

Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 100’üncü gününde

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