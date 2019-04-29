Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bolu Belediyesi'nde işlerine son verildiği gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylem yapan işçileri ziyaret etti. CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş temsilcileriyle Demokrasi Meydanı'nda 5 gün önce başlattığı oturma eylemi sürüyor. Hizmet- İş Sendikası temsilcileri ve işçileri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sorunlarını dinlediği işçilere karanfil verdi. Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada, işçilerin mücadelesini desteklediklerini belirterek, "Siz burada eve ekmek götürmenin peşindesiniz. Dolayısıyla alın teriyle bir mücadele veriyorsunuz. İşten çıkarmalar yapılmasının kabul edilebilecek bir tarafı yok." dedi Emekçinin, hukukuna ve ekmeğine zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Nöbeti devralırken Kur'an'ı öpüp topluma düzgün mesajlar vermeye çalışan sayın başkanın yaptığı bu tip yanlış işlerin hiçbir kitapta yeri yok. Notere gidip 'Çalışanların haklarını koruyacağız, hiçbir adamı işen çıkarmayacağız.' diyerek söz verip, sonra da kalkıp bu tip bir şey yapmış olmasının izah edilebilir bir tarafı yok. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Doğumun 125.Yılında Aşık Veysel konserle anıldı BTSO yönetiminden Başkan Erdem’e hayırlı olsun ziyareti

Hakkınızı koruma ve alma noktasındaki direnişinizi sonuna kadar saygın bir davranış olarak görüyoruz. Siyasi bir angajmanla, tarafgirlikle hareket eden insanlar değilsiniz. Ekmeğinizin peşindesiniz. Belediyelerde nöbet değişimi olduğunda işçinin, emekçinin, çalışanın hukukuna zarar vermemek gerekir ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonunda gördüğümüz bazı şeyler hakikaten bizleri üzüyor." Güç birliğini bozmadan direnişe devam edilmesi gerektiğini anlatan Yalçın, "İnsanlar ekmeği, onuru, alınteriyle kıymetlidir. Kıymetsizlik ve hürmetsizlik yapanlar utansın. Dolayısıyla gidip söz verip tersini yapmak ya da meydanlardan siyasi mesaj verirken 'Adalet, özgürlük, hoşgörü, barış, herkesin hukukuna saygı gösterilecek.' deyip seçim biter bitmez nöbeti devraldıkları yerlerde sendikal baskının dik alasını, işten çıkarmanın en uç örneklerini göstermiş olmalarının kabul edilebilir bir tarafı yok. Onun için bu konuda bir kişi bile kalsa bu direnişinizi kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı. - "Bolu'ya yakışmadı"