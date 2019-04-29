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Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işlerine son verildiği gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Bolu'da yapılan bu zulmün, 97 kişiyi güvencesiz, işsiz sokağa bırakıp burada uygulanan o kabul edilemez tabloyu ifade etmek, bütün emek örgütlerinin boynunun borcudur" - "Belediyelerde nöbet değişimi olduğunda işçinin, emekçinin, çalışanın hukukuna zarar vermemek gerekir"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bolu Belediyesi'nde işlerine son verildiği gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylem yapan işçileri ziyaret etti.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş temsilcileriyle Demokrasi Meydanı'nda 5 gün önce başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Hizmet- İş Sendikası temsilcileri ve işçileri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sorunlarını dinlediği işçilere karanfil verdi.

Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada, işçilerin mücadelesini desteklediklerini belirterek, "Siz burada eve ekmek götürmenin peşindesiniz. Dolayısıyla alın teriyle bir mücadele veriyorsunuz. İşten çıkarmalar yapılmasının kabul edilebilecek bir tarafı yok." dedi

Emekçinin, hukukuna ve ekmeğine zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nöbeti devralırken Kur'an'ı öpüp topluma düzgün mesajlar vermeye çalışan sayın başkanın yaptığı bu tip yanlış işlerin hiçbir kitapta yeri yok. Notere gidip 'Çalışanların haklarını koruyacağız, hiçbir adamı işen çıkarmayacağız.' diyerek söz verip, sonra da kalkıp bu tip bir şey yapmış olmasının izah edilebilir bir tarafı yok.

Hakkınızı koruma ve alma noktasındaki direnişinizi sonuna kadar saygın bir davranış olarak görüyoruz. Siyasi bir angajmanla, tarafgirlikle hareket eden insanlar değilsiniz. Ekmeğinizin peşindesiniz. Belediyelerde nöbet değişimi olduğunda işçinin, emekçinin, çalışanın hukukuna zarar vermemek gerekir ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonunda gördüğümüz bazı şeyler hakikaten bizleri üzüyor."

Güç birliğini bozmadan direnişe devam edilmesi gerektiğini anlatan Yalçın, "İnsanlar ekmeği, onuru, alınteriyle kıymetlidir. Kıymetsizlik ve hürmetsizlik yapanlar utansın. Dolayısıyla gidip söz verip tersini yapmak ya da meydanlardan siyasi mesaj verirken 'Adalet, özgürlük, hoşgörü, barış, herkesin hukukuna saygı gösterilecek.' deyip seçim biter bitmez nöbeti devraldıkları yerlerde sendikal baskının dik alasını, işten çıkarmanın en uç örneklerini göstermiş olmalarının kabul edilebilir bir tarafı yok. Onun için bu konuda bir kişi bile kalsa bu direnişinizi kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bolu'ya yakışmadı"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şanlıurfa'da olacaklarını hatırlatan Yalçın, "Oradan bütün emekçilerin bütün kamu görevlilerinin alın teriyle evine ekmek götürmek isteyen herkesin hissiyatını ifade edeceğiz. 1 Mayıs'ta biz oradan bu arkadaşlarımızın bu isyanını da ifade etmeye çalışacağız. Bolu'da yapılan bu zulmün, 97 kişiyi güvencesiz, işsiz sokağa bırakıp burada uygulanan o kabul edilemez tabloyu ifade etmek, bütün emek örgütlerinin boynunun borcudur." diye konuştu.

Yalçın, Memur-Sen'in bir kamu sendikası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizim için işçi ya da kamu görevlisi olması fark etmez. Bir kişinin haklı olması önemlidir. Arkadaşlarımız bu direnişlerinde haklılar çünkü işbaşı yapmışlar, çalışmışlar. Burada siyasi tablo değiştiğinde insanların ekmeğiyle oynanıyorsa bunun kabul edilebilir tarafı yok. Bu anayasal olarak da suç, TCK'nın 118. maddesine göre de suç, 4688 sayılı yasaya göre de suç. Bunları şiddetle kınıyoruz. Hiç yakıştıramadığımızı belediye önünden sayın başkana ifade ediyorum. Bu, Bolu'ya yakışmadı."

Konuşmasının ardından Ali Yalçın'ın ayrıldığı alanda, işçilerin oturma eylemi devam ediyor.

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