HABER

Bolu Belediyesinde işten çıkarmalara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 02:42 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesinde çalışan engelli bir işçi, işten çıkarılanlar arasında olduğunu duyunca belediye binasının çatısında eylem yaptı - Polis ekiplerince ikna edilerek aşağı indirilen işçi, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü

Bolu Belediyesinde çalışan engelli bir işçi, işten çıkarılanlar arasında olduğunu duyunca belediye binasının çatısında eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, temizlik işçisi Barış Yiğit, dün öğle saatlerinde, belediye binasındaki bayrağın iplerini bağlamak için çatıda bulunduğu sırada, işten çıkarılanlar arasında olduğunu duydu.

Yiğit, bunun üzerine çatıdan aşağıya kendini sarkıttı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıya çıkan polis ekipleri, bir süre konuştukları Yiğit'i ikna ederek aşağıya indirdi.

Yiğit, daha sonra Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü. Özcan, Yiğit'e belediyenin işleyişi ve 97 işçinin işten çıkarılma gerekçesi hakkında bilgi verdi.

Bu arada işten çıkarıldığını öğrenen bazı taşeron işçiler de belediye binasının önünde Özcan'a tepki gösterdi.

Öte yandan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Bolu Belediyesinde çalışan işçilerin sendika değiştirmeye zorlandığı ve yerlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, işçilerin sendikadan istifa ettirildiğini, sendikadan istifa etmeyenlerin de yerlerinin değiştirildiğini söylemişti.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama
İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleştiİki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bolu belediyesi eylem

En Çok Okunan Haberler

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

İki gündür haber alınamıyordu! Cesedi evinin bodrumunda bulundu!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasına yanıt

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.