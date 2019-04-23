Bolu Belediyesinde işten çıkarmalara tepki

Bolu Belediyesinde çalışan engelli bir işçi, işten çıkarılanlar arasında olduğunu duyunca belediye binasının çatısında eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, temizlik işçisi Barış Yiğit, dün öğle saatlerinde, belediye binasındaki bayrağın iplerini bağlamak için çatıda bulunduğu sırada, işten çıkarılanlar arasında olduğunu duydu.

Yiğit, bunun üzerine çatıdan aşağıya kendini sarkıttı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıya çıkan polis ekipleri, bir süre konuştukları Yiğit'i ikna ederek aşağıya indirdi.

Yiğit, daha sonra Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü. Özcan, Yiğit'e belediyenin işleyişi ve 97 işçinin işten çıkarılma gerekçesi hakkında bilgi verdi.

Bu arada işten çıkarıldığını öğrenen bazı taşeron işçiler de belediye binasının önünde Özcan'a tepki gösterdi.

Öte yandan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Bolu Belediyesinde çalışan işçilerin sendika değiştirmeye zorlandığı ve yerlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, işçilerin sendikadan istifa ettirildiğini, sendikadan istifa etmeyenlerin de yerlerinin değiştirildiğini söylemişti.

