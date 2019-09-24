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Bolu belediyesinden çöp sorununa ‘Temizlik ambulansı’ çözümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

Bolu’da, son aylarda oluşan çöp sorununa çözüm arayan CHP’li Bolu Belediyesi, çareyi daha önce çöp kamyonu olarak kullanılan 2 aracı ‘Temizlik Ambulansı’na çevirmekte buldu.Bolu’da, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’den CHP’ye geçen belediyeyle birlikte şehirde çöp sorunu yaşanmaya başladı.

Bolu belediyesinden çöp sorununa ‘Temizlik ambulansı’ çözümü

Bolu’da, son aylarda oluşan çöp sorununa çözüm arayan CHP’li Bolu Belediyesi, çareyi daha önce çöp kamyonu olarak kullanılan 2 aracı ‘Temizlik Ambulansı’na çevirmekte buldu.
Bolu’da, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’den CHP’ye geçen belediyeyle birlikte şehirde çöp sorunu yaşanmaya başladı. Mahallelere kurulan yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinden yayılan kötü koku ve biriken çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden sokağa ve caddelere yayılan çöplerin paylaşılmasıyla birlikte oluşan tepkinin ardından, Bolu Belediyesi ‘Temizlik Ambulansı’ projesi başlattı. Daha önce temizlik işlerinde kullanılan 2 aracın üzerine ‘Temizlik Ambulansı’ yazılarak hizmete sokuldu. Projeyle, çöp kamyonlarının çöp birikmesi konusunda ihbar yapılması halinde çöpün bulunduğu bölgeye giderek, çöplerin toplanması amaçlanıyor.
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, temizlikle ilgili sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Zamansız çıkarılan çöpler var. Akşam bizim temizlik araçlarımız çöpleri topluyor fakat sabah çöp konteynerleri hemen doluyor. Bu sebepten dolayı bize ‘neden çöpler toplanmıyor’ şeklinde eleştiriler vardı. Biz de bu zamansız çıkarılan çöplerle ilgili Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir sistemi geliştirdik ve ‘Çöp Ambulansı’ ismini koyduk. Biz gün içerisinde zamansız şekilde çıkarılan çöpleri oradan toplamak amacıyla 2 tane aracımızı çöp ambulansı şekline dönüştürdük. Birisi hidrolik diğeri damperli sistemle çalışıyor. Şehrin kuzeyinde ve güneyinde sabah saat 06.00’dan 21.00’e kadar bu araçlarımız hizmet verecekler. 444 26 58’e gelen ihbarları değerlendirecekler. Hiç durmayacaklar. Gördükleri çöpleri temizleyecekler” dedi.

Bolu belediyesinden çöp sorununa ‘Temizlik ambulansı’ çözümü

Bolu belediyesinden çöp sorununa ‘Temizlik ambulansı’ çözümü

Bolu belediyesinden çöp sorununa ‘Temizlik ambulansı’ çözümü

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