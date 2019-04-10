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"Bolu Belediyesinin kararı ulusal ve uluslararası insancıl hukuka aykırıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

UMHD Başkanı Uğur Yıldırım: - "(Bolu Belediyesinin Suriyelilere yapılan yardımı kesme kararı) Söz konusu kararlar insan hakları bağlamında bir garabet olup, ulusal ve uluslararası insancıl hukuka aykırıdır" - "Bu yanlış karardan insaniyet namına vazgeçilmesini temenni ediyoruz. Eğer bu faşist uygulamadan vazgeçilmezse ayrımcılık suçu başta olmak üzere belediye başkanı şahsında ve idari işlemlerine karşı her türlü yasal mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Uğur Yıldırım, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın daha önce belediye bünyesinde Suriyeli sığınmacılara sağlanan yardımı kesme kararının, ulusal ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Yıldırım, dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde bazı illerde ve bölgelerdeki adayların, Suriyeli sığınmacılarla ilgili "faşizan vaatler"de bulunduğunu, bunun ilk uygulamasının Bolu'da hayata geçtiğini ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "popülist" bir tavırla Kuran-ı Kerim'i öperek görevine başladığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kuran'ın emirlerine aykırı talimatıyla Suriyeli mültecilere yapılan ayni ve nakdi yardımları durdurdu. Hatta Suriyelilerin aşevlerinden faydalanmalarını da yasakladı. Bunun
yanı sıra seçim vaatlerine yabancı uyruklu vatandaşlara iş yeri açma ruhsatı vermeme hedefini
eklemiş olan Özcan'ın ilerleyen günlerde bu hususta da harekete geçeceği tahmin ediliyor.
Söz konusu kararlar insan hakları bağlamında bir garabet olup ulusal ve uluslararası
insancıl hukuka aykırıdır. Suriyeliler yasal olarak bu ülkede bulunmaktadır. Çalışma haklarıyla
ilgili yasal çerçevede hareket edilmektedir. Söz konusu söylemler Avrupa'daki (en fazla Türk
vatandaşlarının mustarip olduğu) ırkçı söylemlerden farklı değildir."

Yıldırım, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmış
insanların ayrımcılık, ırkçılık ya da yabancı düşmanlığıyla karşılanmasının, Türk insanının insani
değerlerine de dini değerlerine de Türk milletinin kültür ve ananesine de
yakışmadığını vurguladı.

Bolu Belediye Başkanının aldığı kararla göçmen ve yabancı düşmanlığı yaptığını aktaran Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Popülist bir söylem ile toplumun bir kısmını açık hedef haline getirmektedir. Halkı kin ve
düşmanlığa sevk edecek, farklı olan herkesi düşmanlaştıran bu tür açıklamalar sosyal çatışma
riskini artırdığı gibi toplumsal barışı da zedelemekte, birlikte yaşama ruhuna zarar vermektedir.
Türkiye yaptığı insani yardımlar ile dünyanın en cömert ülkesi iken, çoğu kendi emeği ile
çalışarak yaşayan Bolu'daki sadece 2 bin 300 Suriyeli insanı 'sorunlaştıran' ve
'düşmanlaştıran' dili kınıyoruz.
Buradan çağrımızdır. Bolu Belediyesi eğer vatandaşlarımızın da aç olduğunu ve yiyecek
ekmeğe muhtaç olduğunu söylüyor ve bu nedenle Suriyelileri bir tas çorbadan men ediyorsa, bununla ilgili kampanyasını hemen başlatsın ve yardım toplasın. Bizler de en önde üzerimize
düşeni yapalım."

"Belediye başkanımıza çağrımızdır. Fakir fukaranın ekmeğiyle oynamayın." ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mağdur ve
mazlum olan insanların ahını almayın. Ne belediyemizin ne ülkemizin ne de milletimizin
imkanları aşevinde kuyrukta bekleyen insanların geri çevrilmesini gerektirmez. Bu yanlış
karardan insaniyet namına vazgeçilmesini temenni ediyoruz. Eğer bu faşist uygulamadan
vazgeçilmezse ayrımcılık suçu başta olmak üzere belediye başkanı şahsında ve idari işlemlerine
karşı her türlü yasal mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.
İnsanlık vicdanıyla hareket eden tüm insani yardım derneklerimizi de Bolu'da mağdur
ve mazlum insanların kimliği, mezhebi, meşrebinin sorulmadığı ve herkesin istifade edebileceği aşevleri kurmaya çağırıyoruz. Ta ki Bolumuzda tek bir insan dahi girdiği çorba sırasından çıkartılmasın."

Bolu halkını, Özcan'ın aldığı karara karşı çıkmaya ve Suriyeli sığınmacılarla dayanışmaya çağıran Yıldırım, CHP yönetimine yönelik de "Irkçı açıklamalar ve tutumlar sergileyen Bolu Belediye Başkanını uyarmaya ve bu durum karşısında insanlıktan yana net tavır almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD)

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