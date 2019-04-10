"Bolu Belediyesinin kararı ulusal ve uluslararası insancıl hukuka aykırıdır"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Uğur Yıldırım, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın daha önce belediye bünyesinde Suriyeli sığınmacılara sağlanan yardımı kesme kararının, ulusal ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yıldırım, dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde bazı illerde ve bölgelerdeki adayların, Suriyeli sığınmacılarla ilgili "faşizan vaatler"de bulunduğunu, bunun ilk uygulamasının Bolu'da hayata geçtiğini ifade etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "popülist" bir tavırla Kuran-ı Kerim'i öperek görevine başladığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Kuran'ın emirlerine aykırı talimatıyla Suriyeli mültecilere yapılan ayni ve nakdi yardımları durdurdu. Hatta Suriyelilerin aşevlerinden faydalanmalarını da yasakladı. Bunun

yanı sıra seçim vaatlerine yabancı uyruklu vatandaşlara iş yeri açma ruhsatı vermeme hedefini

eklemiş olan Özcan'ın ilerleyen günlerde bu hususta da harekete geçeceği tahmin ediliyor.

Söz konusu kararlar insan hakları bağlamında bir garabet olup ulusal ve uluslararası

insancıl hukuka aykırıdır. Suriyeliler yasal olarak bu ülkede bulunmaktadır. Çalışma haklarıyla

ilgili yasal çerçevede hareket edilmektedir. Söz konusu söylemler Avrupa'daki (en fazla Türk

vatandaşlarının mustarip olduğu) ırkçı söylemlerden farklı değildir."

Yıldırım, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmış

insanların ayrımcılık, ırkçılık ya da yabancı düşmanlığıyla karşılanmasının, Türk insanının insani

değerlerine de dini değerlerine de Türk milletinin kültür ve ananesine de

yakışmadığını vurguladı. Bolu Belediye Başkanının aldığı kararla göçmen ve yabancı düşmanlığı yaptığını aktaran Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: "Popülist bir söylem ile toplumun bir kısmını açık hedef haline getirmektedir. Halkı kin ve

düşmanlığa sevk edecek, farklı olan herkesi düşmanlaştıran bu tür açıklamalar sosyal çatışma

riskini artırdığı gibi toplumsal barışı da zedelemekte, birlikte yaşama ruhuna zarar vermektedir.

Türkiye yaptığı insani yardımlar ile dünyanın en cömert ülkesi iken, çoğu kendi emeği ile

çalışarak yaşayan Bolu'daki sadece 2 bin 300 Suriyeli insanı 'sorunlaştıran' ve

'düşmanlaştıran' dili kınıyoruz.

Buradan çağrımızdır. Bolu Belediyesi eğer vatandaşlarımızın da aç olduğunu ve yiyecek

ekmeğe muhtaç olduğunu söylüyor ve bu nedenle Suriyelileri bir tas çorbadan men ediyorsa, bununla ilgili kampanyasını hemen başlatsın ve yardım toplasın. Bizler de en önde üzerimize

düşeni yapalım."