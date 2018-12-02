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Bolu'da 1+1 eve yapılan baskında 9 kişi fuhuş yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

Bolu'da, polisin 1+1 eve düzenlediği operasyonda 2 kadın ile 7 erkek fuhuş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Bolu'da 1+1 eve yapılan baskında 9 kişi fuhuş yaparken yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki Borazanlar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün gece yarısı bir eve baskın yaptı.

Eve giren polis ekipleri 2'si kadın 9 kişiyi fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Polis, E.Y.(32) ve N.D.(30) isimli kadınlar ile evde bulunan S.E., A.S., S.D., S.V., Y.E., H.O. ve L.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Bolu fuhuş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hapis cezası yoksa neden baskın yaptınız ? kanuna bak kanuna :)
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