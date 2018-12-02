Bolu'da 1+1 eve yapılan baskında 9 kişi fuhuş yaparken yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki Borazanlar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün gece yarısı bir eve baskın yaptı.

Eve giren polis ekipleri 2'si kadın 9 kişiyi fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Polis, E.Y.(32) ve N.D.(30) isimli kadınlar ile evde bulunan S.E., A.S., S.D., S.V., Y.E., H.O. ve L.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA



