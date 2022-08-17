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Bolu'da 1 kişi ölmüş, 141 kişi zehirlenmişti! O köyde su kullanımı kısıtlandı

17.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görülmesi üzerine 1 kişi ölmüş, 141 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Çaydurt deresinden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

Bolu'da 1 kişi ölmüş, 141 kişi zehirlenmişti! O köyde su kullanımı kısıtlandı

Bolu'da, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününden başlamak üzere çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Son olarak açıklanan rakama göre, toplam 141 kişi zehirlendi. 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında 115 kişi taburcu oldu.

KİRLENME TESPİT EDİLDİ

Yuva köyünden ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle halkın sağlık kurumlarına başvurması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı'na göre, Devlet Su İşleri 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Çaydurt deresinden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

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SONDAJ KUYULARI İÇİN DE KARAR ALINDI

Öte yandan, köy içinde bulunan ve vatandaşlara ait olan, mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen sondaj kuyularının da her türlü kullanımının ikinci bir karara kadar kısıtlanması kararı alındı. Toplantıda, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'ndeki işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının ilgili kurumlarca denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari ceza kesileceği kaydedildi.

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(DHA)


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