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Bolu'da 250 yıllık sütunlar kayıptı, lüks villadan çıktı! Eski muhtar: Gözüm gibi bakmıştım

03.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da muhtar tarafından satıldığı öne sürülen 250 yıllık tarihi sütunlardan 2'si ünlü bir aileye ait olan lüks villanın bahçesinde bulundu. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakılırken, üzerinde resim ve yazı bulunan 3’üncü sütunun da bulunması için köylüler muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Köyün eski muhtarı, ''Bu taşları nasıl satıyor. Üçüncü taşı bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş'' dedi.

Bolu'da 250 yıllık sütunlar kayıptı, lüks villadan çıktı! Eski muhtar: Gözüm gibi bakmıştım

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçtiğimiz yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köyün şu anki muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda muhtarlık yapanlar ifadeleri alınmak üzere çağırıldı. Köylülerin muhtarın sattığını iddia ettiği tarihi sütunlar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.

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SÜTUNLAR LÜKS VİLLADAN ÇIKTI

Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.

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“BENİM BİLGİM VAR”

Sütunları sattığı iddia edilen Gövem Köyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirterek, “Ben yol genişletme çalışması sırasında bu taşlar toprağa gömülüydü. Vatandaş görmüş ve ben bunları alayım dedi. Benim için mahsuru yok al götür dedim. Eski muhtarlar tarafından şikayet edildim” dedi.

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“BUNLARI GÖZÜMÜZ GİBİ KORUDUK”

Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, “Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım” diye konuştu.

(İHA)

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