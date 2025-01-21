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  4. Bolu'da 66 canımızı kaybettik! Sosyal medyada bu görüntü tepki çekti

Bolu'da 66 canımızı kaybettik! Sosyal medyada bu görüntü tepki çekti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.01.2025 21:15
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Türkiye, Bolu Kartalkaya'da kaybettiği 66 vatandaşına ağlıyor. Yangın faciasıyla ilgili açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Sosyal medyada ise bir görüntü tepki çekti. Görüntülerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cansız bedenlerini, yakınları bir TIR'ın dorsesinde teşhis edip teslim aldığı anlar yer aldı.

Bolu'da 66 canımızı kaybettik! Sosyal medyada bu görüntü tepki çekti

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yangın faciası yaşandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Yangının çıkışına ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

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1 GÜNLÜK ULUSAL YAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan facia nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

NEDİM TÜRKMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yangında Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler de hayatını kaybetti. Eski Orduspor Başkanı ve yazar Nedim Türkmen, yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.

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TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Ekol TV'nin haberine göre yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cansız bedenlerini, yakınlarının bir TIR'ın dorsesinde teşhis edip teslim aldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
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