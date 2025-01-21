Bolu'da 66 canımızı kaybettik! Sosyal medyada bu görüntü tepki çekti

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yangın faciası yaşandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Yangının çıkışına ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

1 GÜNLÜK ULUSAL YAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan facia nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

NEDİM TÜRKMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yangında Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler de hayatını kaybetti. Eski Orduspor Başkanı ve yazar Nedim Türkmen, yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Ekol TV'nin haberine göre yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cansız bedenlerini, yakınlarının bir TIR'ın dorsesinde teşhis edip teslim aldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti.