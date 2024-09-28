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Bolu'da acı olay! Banyoda kendini göğsünden bıçakladı

28.09.2024 20:49
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Bolu'da 26 yaşındaki Samet P. evinin banyosunda kendini göğsünden bıçakladı. Eşi tarafından ağır yaralı olarak bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da acı olay! Banyoda kendini göğsünden bıçakladı

Olay, Sağlık Mahallesi Asalet Sokak üzerinde bulunan Kayapark Evleri Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce evlenen ve işten çıkarıldığı için bunalımda olduğu öğrenilen Samet P. (26), eşinin evde olduğu sırada kendisini evin banyosuna kilitleyerek göğsünden bıçakladı. Eşi tarafından Samet P., banyoda yaralı halde bulundu.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Samet P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samet P.'nin eşi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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