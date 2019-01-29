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Bolu'da arkadaşlarıyla ava gittiği sırada ölen çocuk şaka kurbanı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:41 | Son Güncelleme

Bolu’da 2 gündür yapılan arama çalışmaları sonucu silahla vurulup dereye atılmış halde cesedi bulunan Oğuzhan Özdoğan'ın (16), birlikte avlanmaya gittiği arkadaşları A.G. (16) ve S.Ö. (16) ile şakalaşırken tüfeğin ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.G. tutuklanırken, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu merkeze bağlı Bahçeköyü’nde oturan Oğuzhan Özdoğan, Pazar günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri 2 gün boyunca bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Aramalar sonucu dün akşam saatlerinde Özdoğan’ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri, Özdoğan’ın silahla vurulup dereye atılmış olduğunu belirledi. Ölümü ile ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan'ın olay günü en son yakın arkadaşı olan A.G. ve S.Ö. ile birlikte olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan A.G. ve S.Ö, sorguları sırasında cinayeti itiraf etti. 2 şüpheli işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SİLAHLA ŞAKA ÖLÜMLE BİTTİ

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunda olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. İddiaya göre Oğuzhan Özdoğan, arkadaşları A.G. ve S.Ö. ile birlikte ava çıkmak için plan yaptı. Oğuzhan Özdoğan dedesine ait tabancayı yanına alırken, S.Ö. de ailesine ait av tüfeğini evden aldı. A.G. ise yanına silah almadan arkadaşlarına eşlik etti. 3 genç, daha sonra ormanlık alanda bir süre kuş, ördek gibi hayvanları avlamak amacıyla gezdi. Ormanlık alanda avlanacak hayvana rastlamayan gençler daha sonra dere kenarında birbiriyle şakalaşmaya başladı. A.G., S.Ö.’nün evden getirdiği tüfeği şaka amacıyla Oğuzhan Özdoğan’a doğrulttu. Bu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oğuzhan Özdoğan, kanlar içinde yerde kaldı. A.G. ve S.Ö., arkadaşlarının öldüğünü görünce dere kenarındaki çalıların içine bırakıp üzerini çamurla kapatarak olay yerinde kaçtı.

1 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Adliyede nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden A.G. tutuklanırken, S.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan öldürülen Oğuzhan Özdoğan da köy camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)


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Bolu av ölüm şaka

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun inşallah da be bunun cahil cuheyla koyun ailesi bu yaştaki çocuğun avda ne işi var hadi ava gitti silahla ne işi var bende bu yaşta ava çok gittim dedemler dayımlar götürdü ama biz silahın kabzasına elimizi süremezdik terbiye vardı saygı vardı korku vardı höd dedilermi yerimizden kalkamazdık şimdi ana babalara bakıyorum elleme yapsın elleme yapsın bırak kırsın döksün bizim jenarasyon hakkaten saygı deposuymyş şimdikine bakıyorum da vay haline be anada babada iş yok
şu avcılığı bırakın hayvanlara eziyet etmeyin masumların ahını almayın
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