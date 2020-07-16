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Bolu'da ata cinsel saldırıda bulunurken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 15:45 | Son Güncelleme

Bolu'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan O.K. (56) sevk edildiği adliyeden, adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Bolu'da ata cinsel saldırıda bulunurken yakalandı

Olay, önceki gün Ovadüzü Mahallesi'nde meydana geldi.

Vatandaşlar, boş tarlada bir kişinin, teneke kutu üzerine çıkarak ata cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile görüntü çekmeye başlayan kişi aynı anda polisi de aradı. Ancak şüpheli görüntülendiğini fark edince kaçtı.

Yapılan araştırmalar sonunda otomobilinin plakası tespit edilen şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adliyeden mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
At suçludur, ne işi varmış boş tarlada atın!
Bugün ata, yarın?
yuh be yuh
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