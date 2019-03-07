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Bolu'da ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Bolu'da, geçen yıl kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Ömer Bozan, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

Olay, geçen yıl mart ayında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gülbahar K., birlikte yaşadığı Ömer Bozan'dan sürekli kavga etmeleri nedeniyle ayrılmak istedi. Ömer Bozan yeniden konuşmak için gece saatlerinde Gülbahar K.'nin evine gitti. Bozan, yanında bulunan pompalı tüfekle Gülbahar K.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı. Genç kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayın ardından kaçan Ömer Bozan yakalanarak tutuklandı. Bozan hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR DURUŞMASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Bozan hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan Ömer Bozan, "Olaylar istemeden bu hale geldi. Ben onu seviyordum, neden zarar vermek isteyeyim. Olay günü konuşmak için oraya gittim. Onu öldürmek gibi bir amacım yoktu. Silahla gitmemin sebebi ailesinin bana karşı olan tutumu. O gün tavrı da çok farklıydı. Bana karşı davranışları nedeni ile bu olay yaşandı. Öldürmek istesem rahatlıkla öldürebilirdim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti Ömer Bozan'ı, 'silahla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından toplam 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. (DHA)


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Bolu eski sevgili pompalı

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