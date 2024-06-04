HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bolu'da evde eşini başka bir adamla yakalamıştı! Aldatılan koca sınır dışı edildi

Bolu'da evde eşini başka bir adamla yakalamıştı! Aldatılan koca sınır dışı edildi

04.06.2024 17:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yabancı uyruklu adam, eşini evde bir başka adamla yakaladı. Kocanın eve gelmesiyle birlikte adam, 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. Adam hastaneye kaldırılırken koca "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. Evde sevgilisiyle basılan İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı.

Bolu'da evde eşini başka bir adamla yakalamıştı! Aldatılan koca sınır dışı edildi

Olay, dün öğle saatlerinde Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti. Eve kayınbiraderiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü. Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü.

AW219875_05

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. H.M.., İ.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M.'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.

AW219875_01

SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şahıslardan H.M., kayınbiraderi ve A.M.'nin babası "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. Evde sevgilisiyle basılan İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklara cinsel istismarda bulunmuştu! Mahkeme kararını açıkladıÇocuklara cinsel istismarda bulunmuştu! Mahkeme kararını açıkladı
THY pilotu 2 bin metrede drone gördü! Kuleye rapor ettiTHY pilotu 2 bin metrede drone gördü! Kuleye rapor etti
Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği haberleri yalanlandıTerör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği haberleri yalanlandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu Aldatma
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: İlk kez Meclis'te! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması

Son dakika: İlk kez Meclis'te! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması

Turizmin başkentinde rekor! Mayıs ayına Ruslar damga vurdu: Yüzde 18 arttı

Turizmin başkentinde rekor! Mayıs ayına Ruslar damga vurdu: Yüzde 18 arttı

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı

Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber! "İstanbul, İzmir rahat uyuyacak"

Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber! "İstanbul, İzmir rahat uyuyacak"

Ersan Şen'e ateş püskürdü: Sana da yazıklar olsun!

Ersan Şen'e ateş püskürdü: Sana da yazıklar olsun!

Bu acıya yürek dayanmaz! Balayı için geldiği otelde hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Balayı için geldiği otelde hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.