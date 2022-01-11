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  4. Bolu'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

11.01.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Göynük ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu aynı aileden 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bolu'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-170 karayolunun Göynük Sifyanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Göynük istikametine giden Aziz Asker (48) yönetimindeki otomobil, virajlı yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil Erdinç Şanlı yönetimindeki tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

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AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobil sürücüsü Aziz Asker, eşi Fadime Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu Fatih Emre Asker'in (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan ailenin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü. (DHA)

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trafik kazası Bolu
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