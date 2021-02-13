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Bolu'da iğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu

13.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Bolu'da iğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu

Bolu'da, köpeğe cinsel saldırıda bulunan E.Y. (26) hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, bin 33 TL para cezası kesildi. Bolu Belediyesi de E.Y.'ye 15 bin TL para cezası kesti.

Olay, önceki gün Okçular köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan bir vatandaş, E.Y.’nin tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu görünce polise haber verdi, o anlar cep telefonuyla kaydetti. Bölgeye sevk edilen ekipler, E.Y.'yi gözaltına aldı.

PARA CEZASI

E.Y. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, bin 33 TL para cezası kesildi. E.Y.'ye Bolu Belediyesi de 15 bin TL para cezası kesti.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, köpeği Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan barınağına teslim etti. (DHA)

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