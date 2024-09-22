Bolu'da ilginç olay! Soda şişesi patlayıp, işyeri sahibinin kafasına çarptı

Bolu'da Sağlık Mahallesi Belde Sokak üzerinde bulunan meze satışı yapan bir işyerinde meydana gelen olaya duyan kimse inanmadı. İş yerinde bilgisayarı tamir eden kişinin elinin değmesiyle yere düşen soda şişesi bir anda patlayarak işletmenin sahibi Pelin Fidandalar'ın (28) kafasına isabet etti. Yerden fırlayan soda şişesinin bir anda fırlayarak kafasına isabet eden genç kadın kısa süreli korku yaşadı.

SODA ŞİŞESİ BAŞINA ÇARPTI

Yerden bir anda fırlayıp kafasına çarpan iş yeri sahibi hafif yaralanması sonucu, olay yerine ambulans çağırıldı. Soda şişesinin yeri düşüp patladıktan sonra fırlayarak kadının başına isabet ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘‘PATLAMA SESİNE BAŞIMI ÇEVİRİNCE KAFAMA DENK GELDİ’’

Yaşadığı ilginç olaya gelen sağlık görevlilerinin inanmasını ve olayı Fidandalar, şu şekilde anlattı:

"Bilgisayar hocamız bilgisayarı kurmaya geldi. Ben de o esnada dışarıda misafirlerim vardı. Mutfakta çay demliyordum. Bir şey içer misiniz diye dışarıya çıkarken soda şişesi düşüyor. Sonra ben de patlama sesine başımı çevirince kafama denk geldi. O anlık bir panik atak geçirdim. Hani o darbenin etkisiyle. Sonra ambulans geldi inanmadılar başta hemşireler başka bir olay olduğunu düşündüler. Sonra kamera kayıtlarını gösterince onlar bile şaşırdı." dedi. (DHA)