Bolu'da ilginç olay! Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü

Olay, saat 10.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1451 Sokak'ta meydana geldi. Uyurgezer olduğu öne sürülen Rüya K., ailesiyle yaşadığı evde, odada uyuduğu sırada açık olan pencereden düştü. 3'üncü katın penceresinden otomatik garaj kapısına çarparak düşen Rüya, yaralandı. Durumu fark eden komşular, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rüya K., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rüya K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay Yeri İncele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rüya K.'nin düştüğü evde araştırma yaptı.

(DHA)

