Bolu'da ilk kar yağdı!

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin kış lastiği olmayan araçları yolda kalırken, bazı araçlarsa kent merkezine dönmek zorunda kaldı.Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri bölgede önlem almaya başladı.

1 / 6 Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezine de sezonun ilk karı düştü.

2 / 6 Geceden itibaren etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

3 / 6 Kartalkaya Kayak Merkezi bölgesinde bulunan iş yerlerine gitmek için yola çıkanlar, Sarıalan Yaylası bölgesinde yoğun kar yağışı ve araçlarında kış lastiğinin olmaması nedeniyle yolda kaldı. Yolda kalanlar, araçlarıyla kent merkezine dönmek zorunda kaldı.

4 / 6 Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezine de sezonun ilk karı düştü.

5 / 6 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.