HABER

Bolu'da ilk kar yağdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağnak yerini kara bıraktı. İstanbul'dan yalnızca 1,5 saatlik yolculuk sonrası ulaşılan Kartepe'deki kayak merkezi beyaza büründü. Yağışların uzun süre devam etmesi ile kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin kış lastiği olmayan araçları yolda kalırken, bazı araçlarsa kent merkezine dönmek zorunda kaldı.Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri bölgede önlem almaya başladı.

1 / 6

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezine de sezonun ilk karı düştü.
2 / 6

Geceden itibaren etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.
3 / 6

Kartalkaya Kayak Merkezi bölgesinde bulunan iş yerlerine gitmek için yola çıkanlar, Sarıalan Yaylası bölgesinde yoğun kar yağışı ve araçlarında kış lastiğinin olmaması nedeniyle yolda kaldı. Yolda kalanlar, araçlarıyla kent merkezine dönmek zorunda kaldı.
4 / 6

Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezine de sezonun ilk karı düştü.
5 / 6

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
6 / 6

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar kış Bolu

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Taksici rezaleti! Aracına aldığı kadının bacaklarına dokunup...

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş gözaltısı!

Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş gözaltısı!

Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü

Antalya'da 1,5 milyon dolarlık Hint düğünü

Eski karısından dayak yedi! 'Dışarı bile çıkamıyorum'

Eski karısından dayak yedi! 'Dışarı bile çıkamıyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.