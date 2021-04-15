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Bolu'da imsakiye yanlış mı? 2021 yılı Bolu için sahur, imsak ve akşam namazı saatleri | İşte Diyanet imsakiyesi

15.04.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da imsakiye yanlış mı? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamasının ardından Bolular tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Bolu için sahur, imsak ve akşam namazı saatleri kaçta? İşte, Diyanet imsakiyesi 2021...

Bolu'da imsakiye yanlış mı? 2021 yılı Bolu için sahur, imsak ve akşam namazı saatleri | İşte Diyanet imsakiyesi

Bolu Belediye Başkanı Özcan 2021 imsakiye saatlerinin yanlış olduğunu ifade ederek vatandaşlardan özür diledi. Açıklamanın ardından Bolulular tarafından Bolu'da imsakiye yanlış mı? 2021 yılı Bolu için sahur, imsak ve akşam namazı saatleri kaçta? soruları araştırılmaya başladı. İşte, Bolu imsak vakitleri...

BOLU'DA İMSAKİYE YANLIŞ MI?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vatandaşlardan özür dileyerek şu ifadelere yer verdi:

"Allah'tan iftar saatini önce yazmamışız. Geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanan olmuştur. Kasti bir şey yok. Diyanet bu sene geç açıklama yaptı. Bizim de ihalemizi alan matbaa işini yapan firma da bizi sıkıştırdı yetiştirmemiz için. Arkadaşlarımız da Fazilet Takvimi'nden bu verileri almışlar. Yaklaşık 3 bin tane basıldı, 500 tanesinde bu hata var. 2 bin 500 tanesinde yok."

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Bolu imsakiye 2021:

Ekran Resmi 2021-04-15 00.06.13


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